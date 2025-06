Brooklyn Beckham prend la parole pour la première fois sur les rumeurs de conflits avec sa famille

Dans les colonnes de la version allemande de "Glamour", Brooklyn Beckham et son épouse Nicola Peltz ont pris la parole, alors que les rumeurs de conflits avec la famille Beckham s’intensifient.

Depuis des mois, les spéculations autour de l’entente au sein du clan Beckham vont bon train. Les relations entre Victoria et David Beckham et le couple que forme leur fils aîné Brooklyn et son épouse Nicola Peltz seraient extrêmement tendues.

D'après plusieurs médias britanniques et américains, Nicola Peltz n’aurait jamais vraiment trouvé sa place dans le clan Beckham.

"Ce n'est pas toujours facile"

Dans un entretien accordé à la version allemande de Glamour, Brooklyn Beckham et son épouse ont décidé de prendre la parole et de démentir les rumeurs : "Il ne faut pas écouter toutes ces bêtises. Il faut faire profil bas, travailler dur, et rester gentil. Il y aura toujours des gens pour parler. L’important, c’est qu’on soit heureux ensemble", a confié Brooklyn Beckham.

Nicola Peltz, elle, s’est livrée également sur toutes les rumeurs qui circulent autour de son couple. "Ce n’est pas toujours facile. Des histoires à notre sujet apparaissent constamment sur TikTok", a-t-elle expliqué.

"Quand je lis des fake news, j’aimerais les démentir immédiatement, mais cela n’en vaut pas la peine. La seule chose qui aide est de faire défiler la page et de passer à autre chose", poursuit-elle.

Dans ce contexte, le jeune couple a engagé l'avocate britannique Jenny Afi du cabinet Schillings, connue pour avoir défendu les intérêts de Meghan Markle et Harry. Le couple souhaiterait ainsi mettre un terme aux spéculations et à la désinformation selon E ! News.