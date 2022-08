Fin des vacances : à Marseille, les touristes font leurs bagages

REPORTAGE

Le mois d'août tire à sa fin, les grandes vacances également. C'est l'heure du retour pour de nombreux Français, alors que Bison Futé voit rouge sur les routes pour ce samedi. Derniers préparatifs, et des souvenirs plein la tête. L'heure du bilan des vacanciers à Marseille. Le rituel est effectué avec une pointe de mauvaise grâce par ce père de famille : "Je suis en train de laver le pare-brise avant de reprendre la route pour rentrer à la maison", explique-t-il au micro d'Europe 1. "J'ai fait le plein de la voiture, reste plus qu'à faire le plein d'essence. Après retour à la maison, et fin des vacances."

Un rituel douloureux ? Sans aucun doute pour lui, "faire entre huit et dix heures de route pour rentrer à la maison, c'est le côté un peu pénible des vacances".

Une arrière-saison prometteuse

Les valises sont déjà dans le coffre. C'est l'heure d'un départ anticipé, avec une longue route en perspective pour cette famille hollandaise, pas mécontente de retrouver le confort de la maison. "C'est aussi sympa de rentrer dans son foyer : retrouver une plus grande maison, une plus grande douche, un plus grand lit", énumère la mère.

Au moment d'un dernier café à l'ombre d'un pin parasol, l'occasion du bilan des vacances pour cet étudiant lyonnais. La fin des congés, "c'est embêtant, mais bon, le rêve doit finir", déclare-t-il. Un rêve "court, mais très sympathique. Marseille, c'est une super ville, mais en même temps, c'est un plaisir de reprendre les cours parce que j'aime bien apprendre", complète l'étudiant.

Les professionnels du tourisme gardent aussi le sourire, avec la perspective d'une arrière-saison qui s'annonce excellente.