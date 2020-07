Sexualité : un couple peut-il surmonter une infidélité ?

Elle marque souvent la fin d'une histoire amoureuse. Qu'ils aient quelques mois ou plusieurs années, l'infidélité est bien souvent la hantise des couples, un acte qui peut démolir en un instant des années d'une confiance bâtie au fils des ans et des épreuves de la vie. Si par nature, il est difficile d'avoir des statistiques précises sur le phénomène, on estime tout de même qu'un homme sur deux et une femme sur trois va faire au moins une fois un faux pas dans sa vie amoureuse. Ce vendredi dans "Sans Rendez-vous" sur Europe 1, le médecin et sexologue Damien Mascret fait un point sur l'infidélité, le choc qu'elle peut représenter, et explique comment un couple peut s'en remettre.

"Si on a l'habitude de parler d'infidélité d'une manière générale, il faut en réaliser en distinguer deux types : la sexuelle et l'émotionnelle. Très souvent, on s'aperçoit que les hommes vont commencer par une infidélité purement sexuelle, qui va finir par un mélange de sexe et de sentiments. Chez les femmes en revanche, ça commence souvent plutôt par une intimité émotionnelle, une proximité, pour arriver au passage à l'acte. Bien évidemment, il s'agit ici de schémas, il est tout a fait possible qu'un homme soit sentimentalement infidèle et vice-versa.

Pourquoi l'infidélité fait si mal ?

Qu'importe le type d'infidélité, le résultat est le même : celui qui a été trompé se sent trahi. C'est vraiment ce sentiment qui est important et qui a des conséquences. Parce que le couple, c'est finalement notre zone de sécurité. Et dans ce cocon, on considère généralement la fidélité comme acquise. C'est pourquoi une infidélité peut aller jusqu'à créer un stress post-traumatique, de l'anxiété, de la colère, de l'hyper-vigilance, de la déception, ou encore de la jalousie. Bref, tout le cortège de sentiments négatifs.

Un couple peut-il alors la surmonter ?

Cela dépend des gens et des situations. Il y a des facteurs aggravant comme la durée de l'infidélité, la personne concernée (notamment s'il s'agit d'un ami)... Sans oublier que certains considèrent plus grave l'aspect sexuel quand d'autres donnent plus d'importance au côté sentimental. Mais il est tout de même possible de surmonter la situation, à condition que le fautif se plie à une période de mise à l'épreuve.

C'est-à-dire ?

La première des choses est de comprendre pourquoi on en est arrivé là. Ensuite, il faut bien évidemment s'engager au changement en arrêtant l'infidélité. Mais ce n'est que le début : le partenaire fautif doit accepter d'être surveillé et de rassurer très souvent sa moitié. Mais même en faisant ça, il va falloir faire preuve de patience et de maturité parce qu'il peut s'écouler des années avant un retour de la confiance. Néanmoins, les couples qui y parviennent sont beaucoup plus solides ensuite."