Peut-on devenir ami(e) avec son ex ?

Comment se comporter après une rupture amoureuse ? Pour les deux parties, une question primordiale se pose dès la séparation : faut-il garder le contact avec son ex pour effectuer une transition douce, ou s'éloigner pour éviter toute dispute ? Dans l'émission Bienfait pour vous, la psychologue Caroline Weil, également clinicienne et psychanalyste, avance différentes réponses selon la relation et l'entente entre les deux personnes, mais prône tout de même un éloignement dans la plupart des cas.

Couper les ponts, même si la rupture est apaisée

D'abord, si les ex-conjoints éprouvent toujours des sentiments l'un pour l'autre, Caroline Weil conseille de prendre ses distances avec son ex. "C'est extrêmement douloureux d'être confronté(e) à sa présence parce qu'on mesure tout ce qu'on a perdu", estime la psychologue sur Europe 1. "La relation est terminée, elle n'est plus la même, et donc être en contact permanent, ça fait terriblement souffrir", ajoute Caroline Weil. Toutefois, cette souffrance peut être moteur : "Il y a des gens qui aiment cela. Ils préfèrent la souffrance à la disparition totale. C'est une façon de faire exister l'histoire." Caroline Weil prône donc aux ex-conjoints qui éprouvent toujours des sentiments de "couper radicalement les ponts" pour éviter la douleur.

La psychologue fait le même constat pour un couple qui s'est déchiré, et qui se trouve être en conflit. "Si la rupture a été conflictuelle, avec financièrement, des circonstances difficiles, ou s'il y a eu des violences verbales, des insultes, c'est vraiment mieux d'observer un temps de latence parce qu'on a toujours du mal à oublier ce passage, et on reste dans cette relation conflictuelle, violente. Quand on voit l'autre, c'est toujours pour lui asséner des reproches", affirme la psychanalyste dans Bienfait pour vous.

>> LIRE AUSSI - Comment réussir sa vie de couple ?

Garder une relation de "sex-friend" si les ex-conjoints en ont l'envie

Cependant, Caroline Weil met en exergue les relations sexuelles entre les deux partenaires, qui peut rester un bon moyen de se voir après une rupture apaisée. "Des gens se sont séparés par l'usure du temps, mais ils étaient amis, et s'entendaient bien sur ce plan là. C'est une façon douce de continuer à se voir, c'est une relation de tendresse qui perdure", souligne la clinicienne.

Ce type de relation après une séparation amoureuse reste cependant une idée "moyenne", selon Caroline Weil. "Ce n'est pas une relation qui nous rassure. La peur n'est jamais bonne conseillère. Quand on rompt, c'est rompre vraiment, pour un moment", ajoute la psychologue.

Avoir des rapports cordiaux pour les parents séparés

Il y a enfin la problématique des enfants, avec un couple de parents qui aurait décidé de se séparer. "Le mieux, c'est quand même d'essayer d'avoir des rapports cordiaux, voire sympathiques", considère Caroline Weil, "il ne faut pas oublier que les enfants en souffrent terriblement. Mais je n'ai pas envie de dire des rapports amicaux", nuance-t-elle, "parce que les enfants auraient du mal à s'y retrouver".