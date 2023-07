«C'est très intéressant» : pour des vacances économiques, ces Français s'échangent leur logement

Contrairement à des millions de Français, l'inflation ne semble pas disposer à prendre des vacances et continue ainsi de malmener le porte-monnaie et le pouvoir d'achat des ménages. En plein cœur de la période estivale et alors que le besoin de prendre des congés peut se faire ressentir, certains optent pour une solution très économique : l'échange de maison ou d'appartement via la plateforme Home Exchange.

Ainsi, c'est un bel appartement parisien du XIe arrondissement, offrant une belle vue sur Paris et la cathédrale Notre-Dame, qu'Anne, 53 ans et habituée de la plateforme va passer quelques jours. "On est dans une communauté où tout est basé sur la confiance et le respect. Et ça, c'est super précieux pour moi", indique-t-elle au micro d'Europe 1. Et cet échange va permettre à Raphy, le propriétaire, de cumuler des points. "Je suis très content. On gagne des points qui nous permettront un jour de partir quelque part, même si des gens ne viennent pas chez nous à ce moment-là. C'est plutôt mouvant et très intéressant."

De nombreuses garanties

Ces échanges peuvent aussi s'opérer à l'étranger. "On a vachement envie d'aller à Berlin mais aller à Berlin dans un hôtel, bof. Mais aller chez des Berlinois, alors là c'est wahou ! Et ça coûte 0 euro", pointe Raphy. Enfin presque car il faut tout de même compter la souscription à la plateforme, permettant ainsi un nombre illimité d'échanges, qui s'élève à 160 euros annuels. Un tarif qui comprend de nombreuses garanties, notamment en cas d'annulation mais aussi d'incidents.

Néanmoins, sur ce volet, nul besoin de s'inquiéter. Selon Home Exchange, 99,9% des hôtes qui accueillent un échange ne déclarent pas d'incident.