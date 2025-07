La Rochelle : quatre ans de prison avec sursis pour l'octogénaire qui avait mortellement percuté une fillette

Le 5 juin 2024, cette femme de 83 ans avait emprunté à contresens une avenue limitée à 30 km/h, avant de percuter frontalement un groupe de douze enfants roulant à vélo.

La conductrice octogénaire, qui avait percuté mortellement une fillette à vélo, le 5 juin 2024, a été condamné ce mardi à quatre ans de prison avec sursis. Une fillette de dix ans avait succombé à ses blessures deux jours plus tard et six autres enfants avaient été blessés.

