Vacances d'été : les destinations rurales explosent les records

Un grand bol d'air, loin du ronronnement incessant des villes. L'option séduit de plus en plus les vacanciers : beaucoup de Français ont choisi de partir, cet été, à la campagne, pour couper la routine quotidienne. Les séjours ruraux représentent la moitié des réservations sur le site Airbnb, contre seulement 29% en 2019.

Pourquoi ne pas planter sa toile de tente en pleine nature ? À la campagne, les campings sont plutôt appréciés. "Dans le Cantal, il y a 87% de réservations en plus par rapport à 2019. On observe autour de 40% voire 50% de progression dans Le Puy de Dôme et les Alpes de Haute-Provence", indique Nicolas Dayot. Une pratique accentuée avec la crise sanitaire du coronavirus pour le président de la Fédération nationale de l'hôtellerie en plein air. "Ces départements sont bien entendu Covid-compatibles puisqu'il y a de l'espace", avance-t-il. "Cela correspond à la redécouverte du territoire français. C'est une tendance de fond qui ne s'arrêtera pas avec le Covid", prédit-il.

"Se ressourcer, recharger les batteries"

La visite de ces territoires s'appuie sur la mode du "slow tourisme", traduisez par un "tourisme plus tranquille". Et la montagne aussi en profite. "Il y a un phénomène d'accélération et on est en très forte avance par rapport à l'été dernier", constate Jean-Marc Silva, le président de France Montagne. Pour lui, si les Français partent au grand air, c'est qu'ils ont besoin de "plus que des vacances".

Ils veulent "se ressourcer, recharger les batteries", assure Jean-Marc Silva. Avant d'ajouter : "c'est vraiment ce que les gens viennent chercher. Ils vont pouvoir le trouver avec grand bonheur cet été".

Néanmoins, le boom du tourisme rural ne dépasse pas encore le traditionnel engouement pour le littoral. Cette année, la Côte d'Azur reste la plus prisée par les vacanciers d'après les premières réservations.