Vacances de la Toussaint : les réservations de dernière minute sont en forte hausse

REPORTAGE

Effet Covid oblige, les Français vont plus partir en vacances que d'habitude à la Toussaint, après une année marquée par les restrictions mises en place contre l'épidémie de coronavirus. Ainsi, dans le Morbihan, on a constaté une hausse des réservations de 30%. Et de plus en plus, les vacances s'organisent à la dernière minute. De quoi surprendre les professionnels.

"Il arrive qu'on ait des personnes qui débarquent dans la cour pour nous demander si on n'a pas une chambre de disponible", raconte ainsi Elisabeth Stella-Rousseau, la gérante du Domaine de Kérizel. Avec des dates et des destinations de vacances qui se décident de plus en plus sur un coup de tête, elle a dû s'adapter. "Cela nécessite pour nous une organisation. Il faut toujours que les chambres soient prêtes pour être louées à la dernière minute, surtout si la météo est au rendez-vous. C'est assez intense quand c'est comme ça."

"Des pics au niveau des appels"

Surtout que des communes du littoral ont parfois installé des webcams qui diffusent en direct des images de la plage comme à Damgan. Et voir un beau soleil sur l'océan, "ça peut déclencher aussi des départs très rapides", explique Laurie Le Trionnaire, la directrice de l'Office du tourisme.

Et quand le beau temps est au rendez-vous, les centrales de réservation frétillent. "Les clients, ils ont vu qu'il faisait beau, et paf, ils veulent venir dans le Morbihan. Il y a des pics au niveau des appels", confirme Yves Jehanno, le directeur des Gîtes de France du Morbihan. Résultat : ce dernier a a dû accompagner les loueurs, peu habitués à une clientèle plus volatile. "Historiquement, Gîtes de France, c'est des locations à la semaine réservées longtemps à l'avance. On a expliqué à nos propriétaires en disant 'les tendances, c'est ça. Soyez prêts'", poursuit-il. Et dans le département, on s'attend pendant ces vacances à plus de 20% de réservations de dernière minute.