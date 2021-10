Toussaint : où partent les Français pour les vacances ?

Changer d'air, malgré le pass sanitaire. Comme cet été, les Français ne vont pas hésiter à prendre quelques jours de détente loin du bureau lors des vacances de la Toussaint. Si les visites des grandes villes européennes, comme Lisbonne, Barcelone ou Rome ont le vent en poupe, les réservations sont aussi très bonnes en France.

Pour les destinations phares, la Bretagne apparait en tête chez quasiment la plupart des professionnels. Après, tout dépend des plateformes. C'est le Var qui arrive en seconde position chez Abritel, le Lot-et-Garonne pour Airbnb. Les Gîtes de France, eux, affichent un taux d'occupation de 41%, soit 6 points de plus que l'an dernier, et 10 point de plus qu'en 2019. De très bons résultats, donc.

Les campings continuent de bien fonctionner

Par ailleurs, de nombreux campings prolongent leur ouverture. Une stratégie payante puisque le groupe Siblu, leader européen de l'hôtellerie de plein air, enregistre une hausse des réservations de 23% pour ces vacances de la Toussaint par rapport à l'an dernier.

Et d'autres s'échappent un peu plus loin. En tête des capitales que nous allons le plus visiter, on trouve Lisbonne, Barcelone et Rome. Autres destinations privilégiées : la Grèce et les Baléares.