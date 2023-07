Vacances : Bison Futé prévoit 1.000 km de bouchons pour le premier chassé-croisé de l'été

En ce week-end de fin de mois de juillet, les routes de France se préparent à accueillir des milliers d'automobilistes qui partent ou rentrent de vacances. Pas moins de 1.000 kilomètres d'embouteillages sont ainsi à anticiper, comme le prévient Bison Futé, qui voit rouge pour les départs, orange pour les retours. Et les difficultés commencent déjà à se faire sentir ce samedi matin sur les grands axes avec plus de 180 kilomètres de bouchons cumulés à travers le pays.

60 kilomètres de ralentissement au sud de Lyon

Le principal point de blocage se trouve notamment au sud de Lyon, sur l'A7, en direction d'Orange, où toute la zone est au ralenti avec près de 60 kilomètres de ralentissements. On remarque aussi des freinages au sud de Paris, direction Orléans sur l'A10. Un important bouchon au niveau de l'échangeur avec l'A19 commence à remonter sur plusieurs kilomètres.

Toujours sur l'A10, mais cette fois-ci un peu plus au sud, des premières difficultés se font ressentir entre Poitiers et Bordeaux avec une dizaine de kilomètres de perturbations. Les signaux sont au rouge sur toute la portion d'autoroute. Même constat un peu plus en amont au sud de Nîmes, au niveau de l'échangeur de l'A9 et de l'A54.