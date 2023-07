Départs en vacances : journée classée rouge samedi par Bison Futé pour le premier chassé-croisé de l'été

Fin de vacances pour certains, début pour les autres. Pour ce premier week-end de chassé-croisé entre les juillettistes et les aoûtiens, la circulation s'annonce assez difficile, notamment samedi, et il faudra s'armer de patience et être vigilant sur la route.

Circulation difficile dans l'est vendredi

Les difficultés débuteront vendredi, où la journée est classée orange par Bison Futé dans la moitié est du pays, et rouge dans la moitié ouest dans le sens des départs. L'organisme conseille de quitter ou de traverser l'Île-de-France avant midi et d'éviter l’autoroute A31 entre Nancy et Luxembourg entre midi et 14h, l'A10 entre Orléans et Bordeaux entre 11h et 20h, l'A63 entre Bordeaux et Bayonne entre 16h et 22h, et l'A7 entre Lyon et Orange entre 14h et 21h.

Dans le sens des retours, la journée est classée orange dans l'ensemble du pays. La circulation pourrait être particulièrement difficile sur l'A10 entre Bordeaux et Poitiers entre 19h et 21h, sur l'A63 entre l’Espagne et Bayonne entre 9h et 14h, sur l'A7 entre Orange et Lyon entre 13h et 19h, et sur l'A8 entre Nice et Aix-en-Provence entre 16h et 18h. L'accès à l'Italie ou à la France sera également dense dans les deux sens et ce, sur la quasi-totalité de la journée.

© Bison Futé

Trafic très dense sur l'ensemble du pays samedi

C'est samedi qu'il sera le plus difficile de circuler, et ce, dans l'ensemble de l'Hexagone. Bison Futé prévoit du rouge dans le sens des départs dans toute la France. Une fois de plus, il est conseillé de quitter ou de traverser l'Île-de-France avant midi. De même, Bison Futé prévoit une circulation particulièrement difficile sur l'A10 entre Orléans et Bordeaux entre 11h et 20h, sur l'A63 entre Bordeaux et Bayonne entre 11h et 19h, sur l'A7 entre Lyon et Orange entre 6h et 19h, sur l'A9 entre Narbonne et l’Espagne entre 11h et 18h, ainsi que sur l'A20 entre Limoges et Brive entre 12h et 17h.

Dans le sens des retours, il sera plus simple de circuler. Bison Futé prévoit du orange dans le nord-est et du vert dans le reste du pays. Une nouvelle fois, il est conseillé d'éviter de traverser l'Île-de-France après 14h. La circulation pourrait aussi être dense sur la nationale N165 entre Quimper et Nantes entre 9h et 15h, sur l'A11 entre Nantes et le Mans entre 10h et 16h, sur l'A7 entre Orange et Lyon entre 12h et 18h, et sur l'A9 entre l’Espagne et Narbonne entre 12h et 14h.

© Bison Futé

Aucun problème de circulation dimanche

En revanche, pour dimanche, Bison Futé ne prévoit aucune difficulté de circulation : la journée est classée verte dans l'ensemble du pays, que ce soit dans le sens des départs ou des retours.