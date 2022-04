«Une vision d'horreur» : les rescapés face aux images diffusées au procès du 13-Novembre

TÉMOIGNAGE

Des cris, des tirs et l'horreur. Au procès des attentats du 13-Novembre, plusieurs photos, enregistrements audio et vidéos pris à l'intérieur de la salle du Bataclan, ont été diffusés au cours de l'audience à la demande de l'association de victimes des attentats, Victimes Life for Paris. Objectif pour cette dernière : souligner le cauchemar vécu par les victimes ce soir-là. Des documents, parfois difficiles à visionner pour les parties civiles, venues en nombre à l'audience de ce vendredi. Europe 1 a recueilli le témoignage de Thierry, un des survivants du 13 novembre 2015.

"Un coup de poing dans la figure"

"J'ai vu les photos là où j'étais, là où j'ai plongé pour atteindre la loge du groupe en première partie", explique Thierry, un rescapé du concert des Eagles of Death Metal présent dans la salle, qui décrit une "vision d'horreur". Et d'ajouter : "J'ai vu l'escalier où je suis passé et là, j'avoue, c'est quand même un coup de poing dans la figure" de revoir ces images.

Si Thierry se souvient encore parfaitement de l'ensemble de l'attaque, il souligne ne "pas se souvenir que ça avait duré aussi longtemps et que c'était vraiment intense". Encore marqué par les documents qui viennent d'être diffusés dans la salle d'audience, Thierry souligne : "Voir tous ces pauvres gens allongés, on ne pouvait pas rester insensible à ça."