Une partie des commémorations du débarquement en Provence annulée en raison de la météo

Une partie des événements prévus dans le Var pour la célébration du 80e anniversaire du débarquement en Provence, dont l'accueil de chefs d'État par le président Emmanuel Macron sur le porte-hélicoptères amphibie Dixmude jeudi après-midi, a été annulée en raison des mauvaises conditions météorologiques, a annoncé l'Élysée.

Le Var et les Alpes-Maritimes en vigilance orange "orages" jusqu'en milieu d'après-midi

"En raison des conditions météorologiques particulièrement dégradées ce jeudi 15 août, l'accueil des chefs d'État et de gouvernement par le président de la République à bord du porte-hélicoptères amphibie Dixmude, ainsi que l'évocation historique du Débarquement de Provence à Toulon sont annulés", ont indiqué les services présidentiels. La cérémonie à la nécropole de Boulouris-sur-Mer, sur la commune de Saint-Raphaël, qui doit débuter à 09H30 est, elle, maintenue. Des invités commencent à rejoindre les lieux sous un ciel très couvert, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Lors de la cérémonie à Boulouris, le président du Cameroun Paul Biya s'exprimera au nom des présidents étrangers, puis Emmanuel Macron prononcera un discours, avant de remettre la Légion d'honneur à six anciens combattants, cinq Français et un étranger. Un hommage particulièrement marqué doit être rendu aux soldats venus des ex-colonies françaises en Afrique pour leur rôle dans la libération de la France. Outre le président camerounais, cinq autres chefs d'État ou de gouvernement africains seront présents : Faure Gnassingbé (Togo), Faustin-Archange Touadéra (Centrafrique), Azali Assoumani (Comores), Brice Oligui Nguema (Gabon) et Aziz Akhannouch (chef du gouvernement marocain).

Le déjeuner de travail entre le chef de l'État et ses homologues qui devait avoir lieu sur le Dixmude en mer aura lieu à l'issue de la cérémonie internationale à la nécropole de Boulouris. La partie prévue à Toulon sera en revanche annulée. La préfecture maritime avait alerté la veille sur "la remontée de lignes instables et très orageuses attendue depuis la mer jusqu'aux côtes de la façade méditerranéenne, notamment dans les Bouches-du-Rhône et le Var", conseillant aux plaisanciers et navires d'éviter les sorties en mer. Météo-France a placé les départements du Var et des Alpes-Maritimes en vigilance orange "orages" jusqu'en milieu d'après-midi.