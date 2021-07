Du sang de nymphe aux vertus médicinales : la fascinante histoire de la framboise !

Dans son émission, Le marché de midi, Olivier Poels nous parle de la framboise. Un fruit aux nombreuses vertus médicinales et dont les origines sont pleines de folklore puisqu'elles seraient liées aux dieux de l'Olympe. Une histoire à raconter au prochain dîner pour briller en société devant petits et grands au moment du dessert.

Légende grecque

"Une légende grecque raconte que la framboise était très prisée des dieux de l'Olympe", raconte Olivier Poels. "Elle serait donc née sur les pentes du mont Ida, en Crète, d'où son nom botanique d'ailleurs : Rubus idef, littéralement la ronce d'Ida. À l'origine, elle était blanche et elle serait devenue rouge à cause d'une goutte de sang versée par la nymphe Ida. Elle aurait volé une framboise et se serait piqué sur une ronce."

La framboise est, aussi, le fruit d'un petit arbuste sauvage que l'on trouve dans les montagnes d'Europe occidentale comme les Alpes, les Vosges, en Auvergne ou dans les Pyrénées.

Vertu médicinale

"La framboise est consommée depuis le Néolithique, mais ce n'est qu'au 19e siècle qu'elle va devenir populaire", explique Olivier Poels. "Elle est d'abord consommée à des fins médicinales, surtout en boisson. Mais la véritable culture de la framboise telle qu'on la connaît débute assez tardivement, dans les années 1950 en France."

À l'époque, on attribuait à la framboise des vertus toniques et fortifiantes : au 16e siècle, on recommandait son sirop pour ses qualités "analeptiques" (propres à rétablir les forces). Un peu plus tard, son usage sera conseillé aux personnes prises de vomissements, d'indigestion. Enfin, le "sirop de vinaigre framboisé" était traditionnellement utilisé pour soigner les angines, en boisson ou en gargarisme.

Aujourd'hui, la framboise est essentiellement connue pour soulager les articulations grâce à la présence d'acide salicylique, aux effets anti-inflammatoire. Et elle serait également anti-cancer notamment la framboise de la famille des rubus (que l'on trouve aussi dans les mûres) qui permettrait d'inhiber la prolifération des cellules malignes au niveau de nombreux organes (foie, poumon, prostate...).