Pour l'apéritif ou le dîner, trois livres de recettes savoureuses et faciles

Quand on a de bonnes recettes à consulter, pas besoin d'être un chef étoilé pour préparer un bon diner. Les librairies regorgent de livres de cuisine proposant mille et un conseils aux cuisiniers du dimanche, débutants ou confirmés. En ce deuxième weekend de reconfinement, Europe 1 en a sectionné trois qui vous permettront de conjuguer bons repas et soutien aux librairies fermées.

"A boire et à manger", par Guillaume Long

Sous forme de bande-dessinée, Guillaume Long propose des recettes basiques et faciles à réaliser. Avec humour, il met en scène plusieurs personnages et s'amuse même à raconter ses propres ratés. Décliné en plusieurs tomes, ce livre fait désormais partie des classiques des rayons livres de cuisine.

Pour l'apéritif, Guillaume Long suggère par exemple de faire cuire une boite de sardine. Une fois ouverte, on enlève un peu d'huile et on ajoute de la sauce soja, du gingembre râpé et de l'ail. On fait cuire le tout au four sous le grill, pendant quelques minutes.

"La pâtisserie de référence", par Jean-Michel Truchelut et Pierre Zeiher

Comme son titre l'indique, ce livre recense les desserts les plus classiques. Une sorte de bible du pâtissier, qui permet aux débutants d'apprendre à réaliser gâteaux, choux et autres éclairs au chocolat. Il comprend notamment une recette de pâte à tarte feuilletée, assez longue à réaliser mais abordable.

"Michel Guérard : mémoire de la cuisine française", par Benoît Peeters

Ce livre a un format original, puisqu'il s'agit d'une suite d'entretiens entre le chef Michel Guérard et l'écrivain Benoît Peeters. Fondateur avec Paul Bocuse de la "nouvelle cuisine", il est à 87 ans l'un des noms illustres de la cuisine française. Dans ce livre, il raconte l'histoire de sa vie mêlée à celle de sa cuisine. On y découvre notamment les racines de sa fameuse "cuisine minceur", dans laquelle il lie diététique et saveurs.