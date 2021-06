Du maquereau à la framboise, trois accords mets-vin simples à moins de 10 euros

Le soleil est au rendez-vous de cette fin de printemps. La nature se montre ainsi généreuse et ce jusque dans nos assiettes, avec notamment l'arrivée des fruits et légumes de saison. C'est pour cela que le chroniqueur David Rathgeber a accepté le défi de Laurent Mariotte, dans l'émission La Table des bons vivants, de réaliser trois accords mets-vin avec des petits pois, du maquereau et des framboises. Mais attention, le challenge ne s'arrête pas là car il a fallu choisir des vins à moins de 10 euros.

Des petits pois et un Touraine

"Pour aller avec les petits pois, je vous propose un accord audacieux mais qui fonctionne", explique David Rathgeber. "Je vous propose un Touraine Sauvignon 2019 de la maison Bonnigal Bodet. Pour un mariage réussi à la perfection, vous pouvez réaliser un velouté de petits pois, un régal."

Maquereau et Chablis

"Comme j'ai travaillé au Japon", poursuit le chroniqueur, "je cuisine le maquereau en caramélisant la peau puis je fais une petite marinade instantanée sucrée-salée. Avec du céleri, un peu de coriandre, du citron confit et un petit peu de vin blanc", détaille-t-il. "Avec, je vous propose de boire un petit Chablis du Domaine Pommier, un vin un peu tendu, qui va arrondir les angles à la dégustation."

Framboise et Muscat

"Que l'on mange les framboises en tarte, nature ou en sorbet, peu importe, je conseille dans tous les cas de les déguster avec un Muscat de Beaumes-de-Venise", conseille David Rathgeber. Un vin tout aussi abordable puisqu'il est en dessous de 10 euros.