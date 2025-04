Une «fausse Mélania» aux côtés de Donald Trump aux obsèques du pape ? La théorie refait surface aux États-Unis

"Real of fake Melania ?" Cette question a refait surface sur les réseaux sociaux après la venue du couple présentiel américain aux funérailles du pape François ce week-end. Une théorie du complot qui voudrait que la Maison blanche embaucherait une doublure pour remplacer la première dame lors des évènements publics.

Ce samedi 26 avril, pendant que le monde avait les yeux rivés sur les obsèques du pape François, certains adeptes des théories complotistes regardaient, eux, Melania Trump. Ou comme ils l'appellent, "la fausse Melania". Une théorie remontant au premier mandat du président américain, qui voudrait que sa femme se fasse remplacer par un sosie lors des évènements publics.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

De "Fausse Melania"...

La rumeur née en 2017 a souvent été reprise depuis. En 2023, alors que Fox News couvre le procès de l'ancien président, la chaine conservatrice confond la femme du milliardaire avec sa directrice adjointe des communications Margot Martin. Sa ressemblance avec la Première dame lui vaudra le surnom de "Fausse Melania". La rumeur est lancée.

À lire aussi Melania Trump dit être "la personne la plus harcelée au monde"

Un an plus tard, lors de la nuit américaine de 2024, certains affirment que la femme accompagnant l'ex-président au bureau de vote est une "fausse Melania". Sur le réseau social X, ils comparent, scrutent et dissèquent les moindres détails de son visage, de sa démarche, de sa carrure. Photos à l'appui, ils l'affirment, "ce n'est pas Melania", "la vraie Melania a la mâchoire plus carrée", "la vraie Melania n'a pas de cicatrice sur son bras droit. La fausse Melania, si."

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Les adeptes de cette théorie n'en démordent pas : ils se font duper. Derrière ces comptes, souvent anonymes, se cachent essentiellement des fervents soutiens de Donald Trump. Selon eux, la Maison blanche a recours à un sosie, car le couple présentiel serait séparé, mais voudrait "garder la face". Si cette rumeur peut faire sourire, elle prend régulièrement une tournure assez violente.

... au "sosie transgenre de Melania"

"Ce n'est pas Melania. C'est un homme en drag" ou "alors si c'est elle, elle a changé de sexe". Sous des photos de la Première dame toujours diffusées sur X, les messages à caractère haineux pleuvent. Selon les complotistes, la femme qui se tient au milieu du cadre solennel des obsèques pontificaux, ne serait pas Melania Trump, voire même pas une femme... D'après eux, "c'est un mec", "Melonio, le frère perdu de Melania" ou encore "Caitlyn Jenner", en référence à la mère transgenre du clan Jenner.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Real or fake Melania? pic.twitter.com/orwcJCZvBX — KT "Special MI6 Operation" (@KremlinTrolls) April 26, 2025

Un compte va même jusqu'à dire que "tout n'est que mensonge avec Melania (...), elle doit être déportée, car elle a menti à propos de tout sur son identité et elle a besoin de croupir en prison pour trahison".