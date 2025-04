«C'était extrêmement émouvant» : Une foule émue rend hommage au pape François place Saint-Pierre

Des milliers de croyants du monde entier se sont rassemblés samedi sur la place Saint-Pierre, à Rome, pour rendre un dernier hommage au pape François. Une cérémonie émouvante a marqué les obsèques du souverain pontife, laissant une empreinte indélébile dans les mémoires des fidèles.

















Les obsèques du Pape François ont réussi à rassembler une foule immense place Saint-Pierre. Des croyants du monde entier sont venus rendre hommage au Saint-Père. Dans l'assistance, des jeunes qui à l'origine étaient venus pour la canonisation de Carlo Acutis. D'autres sont venus exprès pour les obsèques. Une messe très recueillie.

"Ça faisait du bien de pouvoir dire au revoir à notre cher Pape François"

Et l'un des moments les plus émouvants de cette cérémonie fut le départ du cercueil du pape François de la place Saint-Pierre sous les applaudissements nourris de la foule. Timothée est venu exprès de France à Rome pour assister aux obsèques du Saint-Père, un souvenir gravé a jamais dans sa mémoire.

"C'était extrêmement émouvant et ça faisait du bien de pouvoir dire au revoir à notre cher Pape François. C'était essentiel de venir pour nous. Comme quand quelqu'un meurt dans la famille, on va le veiller et on va la voir. C'est ce qu'on a fait là et on le fera pour le prochain Pape également", livre-t-il.

Une cérémonie ponctuée de chants grégoriens à la fois simple et grandiose dans la foule des drapeaux du monde entier. Au pied de l'obélisque au milieu de la place Saint-Pierre, Mégane, Américaine, est très émue.

"J'étais très contente du service du pape François à l'Église. Pour ses funérailles, de voir son corps, pour prier pour lui, prier pour l'Église et pour prier pour la paix dans le monde… C'était magnifique", s'exclame cette Américaine.

Les croyants sont repartis sous un magnifique soleil en promettant de prier pour les cardinaux qui auront la lourde tâche de désigner l'un d'entre eux pour prendre la suite du pape François.