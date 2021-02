Une expérience révèle qu'il est possible de dialoguer avec une personne en train de rêver

Des scientifiques sont parvenus à dialoguer avec des personnes en plein rêve. Dans le cadre d'une expérience, des dormeurs en phase de sommeil paradoxal, et en train de rêver, étaient interrogés par des chercheurs à coté d'eux. Les résultats obtenus ouvrent, selon les chercheurs, de nouvelles perspectives au sein de la recherche sur le rêve.

Analyse des mouvements des yeux et des muscles faciaux

Pour poser des question aux dormeurs, les scientifiques ont utilisé leurs sens : leur ouïe, en leur parlant, leur vue avec des flashs lumineux, et leur toucher en leur tapotant la main. Ensuite, les mouvements des yeux et des muscles faciaux de chaque personne ont été analysés pour détecter une réponse ou une réaction.

Les rêveurs avaient reçu des consignes avant de s'endormir : ils devaient répondre en bougeant les yeux, en fronçant les sourcils ou en souriant. Par exemple, à la question "combien font 8 - 6 ?", pour répondre "2", il fallait bouger deux fois les yeux de gauche à droite.

Dans 4 cas sur 10, il y a eu une réponse correcte ou ambigüe. Reste que dans la majorité des cas - 6 cas sur 10 -, il n'y a pas eu de réponse.

"Voir si le rêve a un pouvoir créateur supérieur"

Échanger avec des rêveurs reste donc une affaire compliquée. Cependant, avoir réussi à prouver que cela est possible, c'est une révolution selon Delphine Oudiette, chercheuse à l'Institut du Cerveau et cosignataire de l'étude. "Ça ouvre beaucoup de perspectives interessantes sur la recherche sur le rêve en lui-même, qui est très compliqué à étudier scientifiquement. Par exemple, faire un tâche de créativité, un problème à résoudre sur lequel les gens butent à l'éveil, et leur demander de refaire la même chose en rêve pour voir si le rêve a un pouvoir créateur supérieur", explique-t-elle au micro d'Europe 1.

On pourrait aussi imaginer comparer le discours d'un rêveur qui commente son rêve en direct avec le récit qu'il en fera une fois réveillé. Tout cela pour tenter de mieux percer les mystères de l'inconscient.