«Une contrainte de plus» : l'obligation de rouler avec pneus hiver ne convainc pas tous les automobilistes

Dès ce 1er novembre, dans 48 départements en France, principalement les plus montagneux, il est désormais obligatoire de rouler avec des pneus neige jusqu'au 31 mars 2023. La loi Montagne s'active mais ne sera pas appliquée immédiatement : avec les températures actuelles et l'absence de neige, le gouvernement a décidé de ne pas sanctionner les automobilistes non équipés jusqu'à la fin de l'année. En revanche, en cas d'accident, votre assureur pourrait refuser de vous couvrir. Les automobilistes prudents se ruent dans les centres automobile et autres garages pour chausser leurs pneus hiver.

"On ne voit pas bien l'utilité"

Depuis 15 jours dans ce centre automobile à Brignais, les garagistes posent des pneus hiver à la chaîne. "On a une quarantaine de rendez-vous par jour, que pour des changements de pneus hiver... Les gens ont peur de se faire contrôler. J'ai quatre personnes donc c'est un rendez-vous par heure puisqu'il faut une heure pour monter les pneus", détaille Pascal Dupraz, le patron du centre.

André, qui est venu faire poser des pneus quatre saisons sur son Ford Galaxy, règle une note salée : près de 400 euros pour être en règle même s'il trouve que la mesure n'est pas forcément justifiée. "Quand on voit le climat qu'on a, le réchauffement climatique, on nous demande de mettre des pneus neige [alors que] dans la région, il ne neige pratiquement plus ou il neige une fois, ça dure une journée", rigole-t-il. "On ne voit pas bien l'utilité, c'est une contrainte de plus", poursuit-il.

Par peur de recevoir une amende de 135 euros en cas de non port de pneus hiver à partir de janvier, André a préféré être prévoyant. Mais à l'évidence, ce sursis pour s'équiper, démontre la volonté du gouvernement de ménager les automobilistes, déjà touchés par la crise des carburants.