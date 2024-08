Une centaine d'habitants venus pour soutenir une médecin, après son agression dans son cabinet à Marseille

Des habitants, des patients sont venus pour adresser leur soutien à une jeune médecin, agressé violemment dans son cabinet dans les quartiers nord de Marseille. Toujours sous le choc, cette jeune docteure nommée Sara venait de s'installer dans ce cabinet médical. Décrite comme très humaine et très appréciée, elle n'est pas certaine de reprendre son poste.

"Est-ce que je vais continuer ici ?"

"J'ai choisi de venir ici. J'ai eu des propositions pour aller travailler ailleurs et c'était vraiment un choix parce que je voulais être utile et je sais qu'ici, je pourrais être utile. Les besoins sont colossaux et après je vous avoue que cet événement m'a fait un peu tout remettre en question en me disant : 'est-ce que je vais continuer ici ?' Je vous avoue que pour l'instant, je n'ai pas répondu à la question", avoue la médecin.

Sur place, elle est encore très affectée par l'évènement, ce que comprend d'ailleurs la maire de secteur. Mais un médecin qui part dans ce quartier, ce serait une véritable tragédie. "Je comprends parfaitement ce que vous avez vécu et je comprends que vous êtes effectivement dans une phase de réflexion qui est complètement compréhensible. Mais je vous demande, en tant que maire de secteur, de rester.

Un cri du cœur de la maire de secteur, mais aussi des habitants. Les deux agresseurs, deux jeunes femmes de 25 ans et onze ans, ont pu être identifiées, mais pour l'instant, toujours aucune interpellation.