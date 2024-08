Marseille : une médecin agressée pour avoir refusé de délivrer une ordonnance à une personne absente

Une scène d'ultra-violence dans ce cabinet des quartiers nord de Marseille. Une médecin de 35 ans a été violemment agressée par des patientes, lundi 12 août, pour une histoire d'ordonnance non délivrée. La professionnelle de santé recevait en consultation une jeune femme de 25 ans, une autre de 14 ans et une petite fille de cinq ans. La plus âgée aurait alors demandé très fermement une ordonnance pour une autre personne qui n'était pas présente au moment du rendez-vous.

Pour des raisons professionnelles, la médecin est contrainte de refuser, déclenchant la colère des patientes qui l'ont sauvagement agressée. "Mordue, griffée, frappée... Elle a des bleus, des griffures... Elle a attrapé la tête entre les jambes et elle a demandé à la petite jeune de 14 ans de venir la frapper avec elle. Imaginez qu'on se penche vers vous et qu'on vous menace méchamment avec le doigt en disant 'Je vais te buter'", tempête l'un de ses collègues, Saïd Ouichou.

Un rassemblement citoyen prévu jeudi prochain

Selon lui, certaines commencent à avoir peur d'exercer leur métier dans les quartiers nord où il devient de plus en plus difficile de retenir les médecins. "Je vous mets au défi de trouver un jeune médecin qui vous dit 'Oui, je voudrais aller travailler dans les quartiers nord'. J'ai eu peut-être 10 ou 15 remplaçants, ils viennent, ils travaillent la semaine et ils partent pour aller s'installer dans les quartiers sud. Un évènement comme celui-là va les conforter dans leur décision", ajoute Saïd Ouichou.

La médecin agressée est encore sous le choc. Elle a porté plainte, mais n'est pas certaine de remettre la blouse blanche. Un rassemblement citoyen est prévu ce jeudi 22 août à 18h devant le cabinet médical pour interpeller les autorités.