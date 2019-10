Une centaine de personnalités réclament "un plan d'urgence" pour l'hôpital

Quelque 108 personnalités françaises, associées à des représentants de patients, réclament un plan d'urgence pour "sauver l'hôpital" dans une lettre ouverte à Emmanuel Macron publiée mercredi par le Parisien.

Charlotte Gainsbourg, Véronique Sanson, Vincent Lindon, Florence Foresti, Richard Bohringer, Thomas Piketty figurent parmi les 108 personnalités signataires de cette lettre, avec une quarantaine de représentants de patients, en soutien "aux blouses blanches au bord de la crise de nerfs", explique le quotidien.

"La situation sur le terrain est devenue réellement intenable : les difficultés d'accès aux soins s'accroissent, la qualité et la sécurité des soins se dégradent et nous observons l'épuisement et l'inquiétude des personnels hospitaliers", écrivent les signataires. Les personnalités, qui ont été confrontées au monde hospitalier, réclament l'ouverture de lits, l'embauche du "personnel nécessaire", la revalorisation des salaires des personnels. "L'hôpital public a besoin de réformes mais aussi et surtout de moyens pour assurer ses missions dans des conditions acceptables pour les patients et pour les soignants", conclut le courrier.