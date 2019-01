Une barrière de péage visée par un incendie criminel en Tarn-et-Garonne

La barrière de péage de Saint-Loup, sur l'autoroute des Deux Mers, a été la cible d'un "incendie criminel" dans la nuit de mardi à mercredi, les dégâts étant évalués par Vinci à 150.000 euros "a minima", a annoncé la préfecture de Tarn-et-Garonne. Si les "gilets jaunes" occupent régulièrement un rond-point situé à proximité de cette barrière de péage, aucun lien ne pouvait être établi mercredi soir entre ce mouvement et l'incendie, a souligné le parquet de Montauban, selon lequel aucune interpellation n'a eu lieu.

Un monnayeur, des caméras et des barrières détériorés. Le feu, précise le communiqué de la préfecture, a détruit un monnayeur de péage. Des câbles d'alimentation ont aussi été sectionnés. Les dégâts portent également sur des caméras de surveillance et des barrières de voies. Vinci a porté plainte et une enquête a été confiée à la brigade de gendarmerie de Valence-d'Agen.

Tarn-et-Garonne : incendie au péage autoroutier de Saint-Loup https://t.co/V20Z0FLZBipic.twitter.com/oz4aW8DRiZ — France 3 Midi-Py (@France3MidiPy) 2 janvier 2019

Plusieurs péages visés par des incendies. Une borne de péage avait déjà été incendiée dans la nuit du Nouvel an, de lundi à mardi, dans l'Aude, à Carcassonne. Plusieurs barrières de péage sur des autoroutes exploitées dans le sud de la France par Vinci ont été visées par des incendies, notamment à Bandol, Perpignan ou Narbonne, depuis le début du mouvement des "gilets jaunes".