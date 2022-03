Un village près de Lyon accueille cinquante réfugiés ukrainiens

Ils ont un million à avoir fui l'Ukraine. La France est terre d'accueil des réfugiés : ce jeudi, le petit village de Saint-Pierre-de-Chandieu, à 30km de Lyon, a vu 49 Ukrainiens débarquer après 2000 kilomètres parcourus et trois jours de voyage. Un endroit qu'ils connaissent bien : ils s'y produit chaque année avec leur groupe de chants et danses traditionnels ukrainiens "Les Joyeux Petits Souliers d'Ukraine".

Le village se mobilise

Des jeunes un peu intimidés, mais aussi éprouvés par ce long trajet. Cathy accueille deux adolescents âgés de 15 et 16 ans, Oleska et Svire. "C'est un danseur pour les Petits Souliers", raconte-t-elle à Europe 1. "Tous les ans, ils viennent danser en France et je suis famille d'accueil." Des familles d'accueil, il y en a trente dans cette commune du Rhône. Parmi eux, une certaine Olena. Cette maman a quatre enfants. Elle apparaît émue par ces sourires et ces bras ouverts. "Ils semblent très contents d'être ici. Notre ami nous accueille et on est très touchés de cet accueil. C'est vraiment très important pour nous maintenant."

Tout le village est mobilisé pour recevoir ces réfugiés sur la durée. "On se met déjà en ordre de marche", soutient le maire Raphaël Ibañez. "Si les enfants sont là, c'est bien de les inscrire à l'école. C'est bien de les inscrire à la cantine. Peut-être demain dans les clubs de sport. On est contentd'apporter tout ce qu'on a d'humain vis-à-vis de ces gens là qui sont dans la souffrance. On va vraiment tout faire pour qu'ils se sentent comme chez eux."