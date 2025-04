«Un souvenir impérissable» : à Marseille, la visite du pape François jamais oubliée

Deux ans après sa visite à Marseille, les habitants de la cité phocéenne restent marqués par la venue du pape François. Une reconnaissance mutuelle, les proches de ce dernier assurant "ne jamais l'avoir vu aussi heureux qu'à Marseille".

Parmi les images qui resteront du pape François, ses deux visites en France en Corse et à Marseille. La cité phocéenne, où le souverain pontife était resté deux jours, ponctués par une messe au stade Vélodrome. Un moment que les locaux n'oublieront sans doute jamais.

300.000 personnes en deux jours

Depuis la mort de François, Charles arpente chaque jour la montée de Notre-Dame de la Garde. "Cela fait depuis deux jours que je suis là. Il y a une petite chapelle pour venir prier pour son repos éternel. Je pense que je vais encore rester quelques temps", avance ce dernier. Grand donateur de l'église, il a été marqué par la visite du pape.

De son côté, Benoît Payan, maire de la ville, parle d'un "souvenir impérissable, celui d'un pape qui fait corps avec une ville". "Il a célébré une messe incroyable dans le stade Vélodrome. Il est allé à Notre-Dame de la Garde et il a délivré un message de paix. Quand il est venu à Marseille, il y avait des gens qui croyaient, des gens qui ne croyaient pas, évidemment. Des catholiques, puis des juifs, des musulmans. Et c'est ce message qu'on veut garder", ajoute-il.

Et si François a donné de la joie aux Marseillais, il en a reçu en retour. "Lui a été très touché. Quelques temps après, me trouvant à Rome pour le synode, j'ai rencontré ceux qui l'accompagnaient. Le chauffeur, le garde suisse et tout. Et ils m'ont pris à part pour me dire, vous savez, nous on l'accompagne sur tous ses voyages. Mais jamais on ne l'avait vu aussi heureux qu'à Marseille", assure le cardinal Aveline. Une visite qui avait attiré plus de 300.000 personnes 48 heures.