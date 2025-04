«Merci de m’avoir ramené sur la place» : les derniers instants du pape François racontés par son infirmier

La veille de sa mort, le pape François a tenu à saluer une dernière fois la foule place Saint-Pierre. Un adieu émouvant raconté par son infirmier, Massimiliano Strapetti, qui l’a accompagné jusqu’à son décès paisible, survenu lundi matin des suites d’un AVC.





Le pape François a passé ses dernières heures ce dimanche en saluant la foule place Saint-Pierre, remerciant son infirmier et l’équipe médicale. Après un dîner paisible, il a été victime d’un AVC tôt lundi matin et est décédé dans un coma rapide, sans souffrance, selon le témoignage de l’infirmier Massimiliano Strapetti à Vatican News.

Une ultime rencontre avec les fidèles

L’infirmier raconte avoir encouragé le pape, ce dimanche, à venir saluer la foule depuis la papamobile pendant quinze longues minutes. Un moment fort, juste après la bénédiction Urbi et Orbi de Pâques, dont les premiers mots avaient été péniblement prononcés par le souverain pontife.

Après ce bain de foule, François a remercié son infirmier ainsi que toute l'équipe médicale qui a rendu possible cette dernière rencontre avec les fidèles.

"Merci de m'avoir ramené sur la place", leur aurait-il dit. Dans l'après-midi, le pape a ensuite tranquillement pris son dîner, rapporte encore Vatican News. Mais vers 5h30, lundi matin, dans son lit, les premiers signes d'un malaise sont apparus.

Frappé d'un AVC, François est tombé dans le coma plus d'une heure plus tard, sans souffrir et de façon rapide, raconte l'entourage médical qui s'est tenu à ses côtés jusqu'à sa mort, discrète, presque soudaine, conclut le média du Vatican.