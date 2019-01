Un seul cas "avéré" de grippe sur les six décès dans un centre de soins du Loiret

Un seul cas "avéré" de grippe a été établi parmi les six décès, quatre résidents et deux membres du personnel, survenus courant janvier au centre de soins de La Chapelle-Saint-Mesmin, dans le Loiret, près d'Orléans, a indiqué lundi l'Agence régionale de santé (ARS). Il s'agit d'une femme 85 ans, décédée samedi matin au CHR d'Orléans, a précisé l'ARS du Centre-Val de Loire. "On ne sait formellement pas si les trois autres décès (des résidents de plus de 90 ans, ndlr) sont liés à la grippe", a-t-elle précisé.

Son fils va porter plainte. Dimanche, l'ARS avait expliqué que pour les six décès, "il y a des éléments qui font vraisemblablement penser à un syndrome grippal mais on est en attente des résultats d'examens". Le fils de l'octogénaire décédée samedi, Benoît Desroche, a annoncé lundi son intention de porter plainte. "Elle n'était pas vaccinée. Elle l'avait été les années précédentes mais pas cette année. Elle était malade depuis trois semaines et elle n'a été hospitalisée que 48 heures avant son décès. Si son cas avait été pris à temps, peut-être qu'elle serait toujours-là aujourd'hui", a-t-il déclaré. Concernant les deux agents du centre de soins également décédés, l'ARS précise simplement que l'un d'eux n'était pas vacciné et qu'elle ignore si l'autre l'était.

96% des résidents vaccinés. Selon un communiqué de l'Assurance maladie lundi, "la situation liée à l'épidémie de grippe au centre de rééducation le Coteau et l'Ehpad Les Ombrages (...) est en cours de stabilisation". La réouverture des deux établissements est envisagée jeudi. Il y a 78 résidents dans l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) Les Ombrages et 81 patients dans le centre de rééducation (Le Coteau) situé dans le même site, a précisé l'ARS. L'Ugecam, qui gère l'établissement, avait indiqué dimanche que le foyer épidémique touchait "une vingtaine de personnes" dans l'ensemble du bâtiment et que trois des résidents décédés avaient été vaccinés, "le 4ème n'ayant pas souhaité se faire vacciner". La directrice de la structure a précisé lundi que "96% des résidents sont vaccinés" mais qu'il n'y avait "pas d'obligation".