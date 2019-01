Loiret : six personnes, dont deux salariées, décèdent "vraisemblablement" de la grippe dans un centre de soins

Deux personnes salariées d'un centre de soins de La Chapelle-Saint-Mesmin, dans le Loiret, sont décédées le 24 janvier, "vraisemblablement" en raison d'un syndrome grippal, et quatre patients de l'établissement sont morts dans le courant du mois de janvier, a indiqué dimanche l'ARS.

Deux salariés morts pour "syndrome grippal". Selon un communiqué de l'Agence régionale de santé (ARS) Centre Val de Loire, sollicitée vendredi par La République du Centre qui a révélé l'information, "deux personnes salariées du CRF des Coteaux à la Chapelle-Saint-Mesmin (Loiret) sont décédées le 24 janvier 2019 à leur domicile. Elles étaient en arrêt maladie pour 'syndrome grippal'". Le CRFA (Centre de réadaptation fonctionnelle pour adultes), ainsi que l'Ehpad Les Ombrages qui le jouxte, sont tous les deux gérés par l'UGECAM Centre.

Six décès confirmés. "On en est six décès : trois résidents dans le courant du mois de janvier, un quatrième résident dont on a eu connaissance samedi matin et deux cette semaine parmi le personnel soignant", a expliqué un porte-parole de l'Agence régionale de santé (ARS) Centre/Val-de-Loire. Les sexes et les âges des victimes n'ont pas été communiqués mais l'ARS précise que les trois résidents décédés dans le courant du mois de janvier "avaient plus de 90 ans".

Confinement. "Il y a une mesure de confinement. Personne ne sort de l'établissement sans qu'on ait bien pris en compte les traitements qui doivent être faits : distribution de masque, rappel des règles hygiéniques, message de prévention de la vaccination", a ajouté cette source, qui a rappelé l'importance de la vaccination quand on fréquente ce type d'établissement. Il y a 78 résidents dans cet Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), situé à cinq km du centre-ville d'Orléans. Dans la même enceinte se trouve aussi un centre de rééducation qui accueille actuellement 81 patients, a précisé l'ARS.

De "l'importance" à se faire vacciner. "Cet épisode nous rappelle toute l'importance qu'il y a à se vacciner, d'autant plus quand on est dans des établissements où on a beaucoup de contacts", souligne sur Europe 1 Christophe Lugnot, chef de cabinet adjoint de l'ARS Centre Val de Loire. "L'épidémie de grippe est présente en France depuis 3 semaines. Toutes les régions métropolitaines sauf la Normandie sont touchées. Les virus de type A étaient très majoritaires. Cette épidémie occasionne des cas graves et des décès comme chaque année", précise encore l'ARS.

Près de 13.000 décès en 2017-2018. En 2017-2018, la mortalité attribuable à la grippe a été évaluée à près de 13.000 décès en France, dont 85% chez les plus de 75 ans, par une étude parue en octobre dans le Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH).