Un sabre de Napoléon à vendre aux enchères à Paris

Une pièce exceptionnelle sera mis aux enchères à Paris. Un sabre ayant appartenu à Napoléon, commandé en 1802 et conservé durant son règne, sera mise en vente le 22 mai prochain à l'hôtel Drouot. Cette pièce est estimée entre 700.000 et un million d'euros.

Un sabre ayant appartenu à Napoléon, "commandé pour son usage personnel" en 1802 et conservé pendant son règne, sera au centre d'une vente aux enchères le 22 mai à l'Hôtel Drouot, à Paris. La valeur de cette pièce, proposée par la maison de ventes Giquello, est estimée entre 700.000 et 1 million d'euros.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Il sera mis pour la première fois en vente publique"

"Bonaparte, alors Premier Consul, commande ce sabre entre 1802 et 1803 à Nicolas-Noël Boutet, directeur de la Manufacture de Versailles, reconnu comme étant le plus grand arquebusier de son temps", a retracé l'Hôtel Drouot, où se déroulera la vente, dans un communiqué vendredi.

Devenu empereur, Napoléon Ier "le garde jusqu'à la fin de son règne avant de l'offrir à Emmanuel de Grouchy", un de ses fidèles qu'il élèvera dernier maréchal d'Empire, a précisé cette source. "Conservé depuis 1815 par les descendants du maréchal, il sera mis pour la première fois en vente publique", a-t-elle ajouté.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Deux précieux pistolets de Napoléon Ier vendus 1,69 million d'euros

Un second exemplaire, identique à celui-ci et commandé aussi par Napoléon, est conservé au musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, en Russie. Les enchères napoléoniennes font florès, plus de deux siècles après la mort de "l'Empereur des Français", décédé en exil en 1821, à 51 ans, après avoir dominé l'Europe.

Deux pistolets lui ayant appartenu jusqu'à sa première abdication en 1814, classés "trésors nationaux", ont été vendus aux enchères pour 1,69 million d'euros (avec frais) en juillet 2024. En mars, le volume du Code civil ayant appartenu à Napoléon, qui insista pour que la France se dote de cet ensemble de lois uniformisant les règles de vie au début du XIXe siècle, a lui trouvé preneur pour 395.000 euros.