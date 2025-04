«Un produit d'exception» : à Strasbourg, découvrez ce chocolatier qui prépare son produit de la fève à la tablette

Article Suggestions

Le week-end de Pâques approche. Et qui dit Pâques, dit forcément chocolat ! Poules, œufs, lapins, il se décline sous toutes les formes, pour le plaisir des plus petits, mais pas seulement. Ce vendredi matin, Europe 1 vous emmène dans l'atelier d'un artisan d'exception : le chocolatier alsacien Thierry Mulhaupt. Bien plus qu'un simple business, le chocolat est sa passion et il travaille son produit de A à Z.