Quand le père d'une victime du Bataclan et celui d'un terroriste dialoguent dans un livre

INTERVIEW

Ils ont tous les deux perdu un enfant le soir du 13 novembre 2015. Sauf que l’un est le père de Lola Salines, victime du Bataclan, l’autre de Samy Amimour, l’un des terroristes qui a participé à la tuerie dans la salle de concert parisienne. Jeudi, ils ont publié un livre, "Il nous reste les mots", aux éditions Robert Laffont, un récit de leurs conversations. Europe 1 les a rencontré pour comprendre leur démarche.

"Comment devient-on un terroriste ?"

C’est le père du terroriste qui a fait le premier pas. Un mail, deux ans après le 13 novembre 2015, auquel Georges Salines a répondu rudement. Mais les deux hommes finissent par se rencontrer quelques semaines plus tard. "Je me suis dit, 'Pourquoi je me méfierai de cette démarche et de cet homme qui n’est pas directement responsable des actes de son fils ?' Pour moi, cela reste une question fondamentale : 'Comment devient-on un terroriste ?'", explique Georges Salines au micro d'Europe 1.

"Si j’ai voulu le rencontrer, ce n'est pas par curiosité", détaille de son côté Azdyne Amimour, le père de l'un des terroristes. "C’est pour aussi m’exprimer, lui dire que j’ai condamné, je condamne et je condamnerai toujours avec la plus grande fermeté ces actes de violence." À l'image de leur livre, les deux pères s'écoutent pour mieux se comprendre. L’un est musulman, l’autre athée. Ils discutent rapport aux médias, théories du complot. Mais aussi de l’Egypte, où chacun a vécu. Et puis il y a la musique qui les réunit.

Lutter contre l’islamisme

Une démarche inédite qui peut ne pas être comprise par tout à chacun. Mais qu'importe, Georges Salines et Samy Amimour ont déjà une réponse toute prête : "Politiquement, c’est beaucoup plus efficace pour lutter contre l’islamisme de faire un livre comme ça, de dialoguer, que d’envoyer des courriers furibonds à Valeurs Actuelles". Ils ne deviendront pas amis, mais ils ont appris à se respecter. Et leur parcours n'est pas fini. Maintenant que le livre est publié, l’étape d’après est d’oser, ensemble, franchir la porte d’une école pour raconter leur histoire.