Un loup aperçu en Charente, une première depuis un siècle : "Il ne faut pas s'en inquiéter"

En Charente, le sujet est au cœur de toutes les discussions : le retour du loup. En effet, un loup gris a été filmé en pleine journée près de la commune de Gurat, dans le sud-est de la Charente, à la limite de la Dordogne. L'animal, qui trottait tranquillement, a été formellement identifié par la police comme un loup gris. Cette espèce n'avait pas été aperçue dans la région depuis près d'un siècle.

"Il ne faut pas s'en inquiéter"

Si sa présence inquiète les éleveurs, le chef départemental de l'Office français de la biodiversité considère qu'il ne posera pas de problème. "Il ne faut pas s'en inquiéter. Cela fait trente ans qu'il est en France", explique Jean-Yves Morellec. "Aujourd'hui il n'y a plus de problème de loup. Auparavant, les problèmes étaient dus à d'autres facteurs comme la rage. Aujourd'hui, l'État est là pour aider les producteurs agricoles en prenant des mesures, si besoin", rassure le chef départemental, qui explique que d'autres loups ont dû franchir la frontière, sachant qu'ils progressent lentement vers l'ouest et le nord du pays.

Environ 500 loups en France

"Ce sont des animaux en recherche de territoire. Ils peuvent parcourir de très grandes distances en peu de temps. Il est peut être déjà loin de l'endroit où on l'a observé", explique Jean-Yves Morellec.

Les jeunes loups se détachent de la meute pour s'émanciper, d'où la dispersion qui conduit à observer ainsi un individu isolé. Le loup se nourrit chez nous de chevreuils, de lapins, de ragondins ou de sangliers, avec des méthodes de chasse assez efficaces. On estime aujourd'hui à 500 le nombre de loups gris présents sur le territoire français, depuis sa réintroduction via l'Italie et les Alpes du sud dans les années 1990.