La barre des 500 loups dépassée en France

Ils sont désormais plus de 500 dans l'Hexagone. L'évolution de la population de loups s'est considérablement accélérée. A tel point que les experts n'attendaient pas le dépassement de ce seuil, qui correspond à la viabilité de l'espèce, avant 2023.

Le Groupe national loup, composé de scientifiques, d'ONG, d'éleveurs et d'élus se réunit aujourd'hui à Lyon pour discuter de cette "explosion démographique". Mais aussi pour évoquer la feuille de route du "plan loup" du gouvernement, adopté début 2018.

1.400 attaques depuis le début de l'année

Le "plan Loup", mis en place par les ministères de la Transition écologique et de l'Agriculture, vise à "assurer la viabilité de l'espèce en France tout en protégeant mieux les troupeaux et les éleveurs". Réintroduit en France en 1992, l'espèce est aujourd'hui présente dans 35 départements.

Mais comme souvent avec les loups, le bonheur des associations écologistes ne fait pas celui des éleveurs. Depuis le début de l'année, on compte déjà plus de 1.400 victimes du loup dans les troupeaux français. L'an dernier, environ 12.800 mères et petits sont décédés après des attaques de loup, rapporte Le Parisien dans son édition du jour.

Davantage de tirs autorisés

Face à ce constat, le gouvernement a décidé d'autoriser davantage de tirs de loups à titre dérogatoire et seulement dans le cas d'attaques répétées. Le taux autorisé de "prélèvements" dans les zones "prédatées" passe ainsi de 12 % à 17 %, explique Le Parisien.

Les éleveurs ont également recours à diverses mesures de protections financées à 80 % par l'Etat : filets de protection, chiens de défense, aide berger... Le "plan loup" coûte ainsi 30 millions d'euros par an à l'Etat, apprend-on dans Le Parisien. Autant de points que doivent aborder ce mardi les experts du Groupe national loup.