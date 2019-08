Un homme arrache la tête d'un coq avec ses dents, la Fondation Bardot va porter plainte

Les images ont provoqué de nombreuses réactions indignées sur les réseaux sociaux. Dans une vidéo relayée sur Twitter, on aperçoit un homme arracher la tête d'un coq vivant avec ses dents lors d'un repas, avant de la recracher en souriant.

Attention, ces images montrent un acte de cruauté envers un animal et peuvent choquer

Hasparren (64) : Bixente Larralde, champion de pelote basque arrache la tête d'un coq vivant avec les dents, les faits remontent à juin 2019. La Fondation Brigitte Bardot mandate son avocat en vue d'un dépôt de plainte ! @Bleu_Basque@SO_Paysbasque@F3euskalherri@ANTTONETXEBERRIpic.twitter.com/o5iGNtsEXb — Daniel Raposo (@DANIEL_R_64) August 9, 2019

Très vite, la fondation Brigitte Bardot, qui oeuvre pour la défense des animaux, s'est saisie de l'affaire, et annoncé un dépôt de plainte. "Je suis tombé sur cette vidéo par hasard sur un autre réseau social. Je me suis débrouillé pour me la procurer et identifier l'auteur des faits", assure Daniel Raposo, représentant de la Fondation dans les Pyrénées-Atlantiques, dans les colonnes de La République des Pyrénées. Selon la Fondation, l'homme sur la vidéo est Bixente Larralde, un champion de pelote basque. La vidéo, qui daterait de juin, aurait été tournée, selon Daniel Raposo, à Hasparren, "à l'issue d'un championnat de pelote".

Un délit passible de 30.000 euros d'amende et de deux ans de prison

La Fondation Brigitte Bardot va déposer plainte pour "acte de cruauté" sur un animal, un délit passible de 30.000 euros d'amende et de deux ans de prison. "J'ai envoyé tous les éléments à Paris, au service juridique de la fondation. Il a saisi notre cabinet d'avocats qui va déposer plainte au Pays Basque sous peu", explique Daniel Raposo.

Joint par le site local Mediabask, Bixente Larralde n'a pas souhaité réagir. Selon le site, il a toutefois affirmé qu'il était "conscient de son mauvais geste", et qu'il "assumait son erreur".