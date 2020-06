Pourquoi il ne faut pas paniquer si votre contrôle technique arrive à échéance

Peut-être avez-vous des sueurs froides en voyant approcher la date de votre contrôle technique... Mais cette année, exceptionnellement, il pourra attendre la fin des vacances. Les délais pour effectuer le contrôle technique ou la contre-visite de votre voiture ont en effet été allongés, en raison de la crise du coronavirus, comme l'a annoncé l'État le 26 mai dernier. Cela concerne trois millions d'automobilistes, dont les vignettes sont arrivées à échéance pendant le confinement.

Un délai de 104 jours supplémentaires

Concrètement, tous ceux qui possèdent une vignette arrivant à échéance entre le 12 mars et le 23 juin bénéficient désormais de 104 jours supplémentaires par rapport à la date d’échéance initiale. "Je devais avoir mon contrôle technique. En général, j’attends toujours la dernière limite pour le faire", témoigne une automobiliste rencontrée par Europe 1. Là, c’était en plein confinement donc j’ai gagné deux mois et ils sont réglementaires", se réjouit-elle.

L'Etat avait, dans un premier temps, fixé cette date du 23 juin pour tout le monde. En observant l'engorgement des centres de contrôle, le nombre des 104 jours a finalement été retenu.

"Aux alentours de 45 véhicules par jour"

Il faut dire que les centres de tests sont actuellement débordés, comme le confirme un garagiste à notre micro : "Ça fait trois semaines que l’on ne s’arrête pas. De 8 à 18 heures, on essaye de manger une petite demi-heure. On est aux alentours de 45 véhicules par jour alors que d’habitude on est à 35. On est vraiment submergé par le travail." Avec ce répit, les professionnels du secteur qui ont pour la plupart repris leur activité fin avril vont pouvoir "un peu respirer".