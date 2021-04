Un chef étoilé invente 18 recettes avec de la Vache qui rit : "Une cuisine ludique"

INTERVIEW

"Est-ce que vous avez déjà refusé quelque chose à la Vache qui rit ? Moi, je n'ai pas pu." Lorsque le directeur de la Maison de la Vache qui rit lui a demandé de créer des recettes pour célébrer les 100 ans de la marque, le chef étoilé et meilleur ouvrier de France Romuald Fassenet, à la tête des cuisines du château du Mont-Joly, dans le Jura, ne s'est pas posé mille questions. Au micro d'Europe 1, il explique même avoir pris du plaisir à intégrer le célèbre fromage à tartiner à des recettes traditionnelles.

"Une petite acidité dans le plat"

"Le but n'était vraiment pas de chercher à faire de la gastronomie", pose d'entrée Romuald Fassenet. "Je cherchais de la générosité et une cuisine ludique que l'on partage en famille, comme le veut ce fromage de partage et d'enfance." Sans viser le niveau d'exigence d'un restaurant étoilé, le chef a donc travaillé pour exploiter au mieux "la fraîcheur" de la Vache qui rit, "qui vient apporter une petite acidité dans le plat".

"C'était une période où on était fermés, j'ai commencé à colorier, à dessiner, à gribouiller des recettes", raconte-t-il. Résultat : 18 recettes dont, entre autres, un bœuf bourguignon et un "chili con Vache qui rit", avec "'un triangle de Vache qui rit sur la préparation, à la place de la quenelle de crème fraîche".

Découvrez notre newsletter gastronomie Recevez tous les dimanches à 10h notre newsletter "A table !" pour exceller derrière les fourneaux avec les recettes, conseils et trucs & astuces de Laurent Mariotte, ses chroniqueurs et ses invités. >> Abonnez-vous ici

"Une Vache qui rit haricots rouges paprika"

Mais pour créer ses recettes, Romuald Fassenet n'a pas utilisé que la Vache qui rit "française". "J'ai voulu associer les saveurs de la Vache qui rit qui existent partout dans le monde : on ne connaît que le triangle de pâte à tartiner nature, mais il existe beaucoup plus de saveurs dans le monde entier", explique-t-il. Les curieux qui téléchargeront le menu à la Maison de la Vache qui rit découvriront ainsi une version du fromage "haricots rouges paprika", ou encore une aux olives noires !