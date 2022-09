Ukraine : un navire chargé de 1.000 tonnes d'aide française part de Marseille ce mercredi

Le navire avec à son bord plus de 1.000 tonnes d'aide pour l'Ukraine a quitté mercredi après-midi le port de Marseille. Il constitue l'acheminement humanitaire le plus important apporté par la France depuis le début de l'invasion russe, a annoncé mardi le ministère des Affaires étrangères. L'opération avait été annoncée le 24 août par le président français Emmanuel Macron à l'occasion de la fête nationale ukrainienne.

Crédits : Stéphane Place/Europe 1

"Nous nous mobilisons aujourd'hui et nous nous mobiliserons demain pour aider à la résistance militaire de l'Ukraine et des Ukrainiens, et aussi pour aider demain à reconstruire", avait proclamé le chef de l'État dans un message vidéo en annonçant le prochain départ d'un navire du port de Marseille "pour acheminer des vivres, du matériel médical et de réhabilitation d'urgence".

"Renforcement de l'appui apporté par la France"

Lors d'un déplacement ce mardi en Ukraine, la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères Catherine Colonna a, à nouveau, fait part au président Vladimir Zelensky et à son homologue Dmytro Kuleba, d'un "renforcement de l'appui apporté par la France, aussi bien en matière de fourniture d'équipements de défense et de lutte contre l'impunité que sur le plan financier et humanitaire, à l'image de cette opération baptisée "un bateau pour l'Ukraine".

La ministre sera présente mercredi à Marseille pour assister au départ de l'Aknoul, un roulier affrété gracieusement par l'armateur CMA-CGM pour cette opération spéciale, dans le cadre d'un partenariat passé en janvier 2020 entre la fondation de la compagnie maritime et le Centre de crise et de soutien du ministère de l'Europe et des affaires étrangères.

Un navire déjà mobilisé après l'explosion de Beyrouth

Au total, 12 opérations ont déjà été menées dans ce cadre. A l'été 2020, l'Aknoul a notamment été mobilisé pour acheminer de l'aide humanitaire française après l'explosion sur le port de Beyrouth qui avait meurtri la capitale libanaise. Ce mardi, quelque 1.000 tonnes de matériels ont été embarqués à bord du navire qui dessert habituellement la Méditerranée de l'Espagne au Maghreb, a précisé à l'AFP Damien Denizot, porte-parole de la fondation.

Le bateau transporte du matériel de sécurité civile dont 15 véhicules d'incendie et de secours, huit embarcations nautiques, du matériel de sauvetage et de déblaiement, des ponts en pièces détachées mais aussi du matériel de déminage, 25 tonnes de matériel médical et 60.000 rations alimentaires, a précisé le ministère français des Affaires étrangères.

Arrivée prévue le 4 octobre

L'arrivée du bateau est prévue le 4 octobre au port roumain de Constanta sur la mer Noire. La cargaison sera ensuite acheminée jusqu'au hub humanitaire de Suceava (Roumanie), non-loin de la frontière avec l'Ukraine où elle sera acheminée par la route.

Une partie de l'aide est destinée à la reconstruction de la ville de Tcherniguiv, au nord de Kiev, détruite à 70%, selon son maire, après avoir subi pendant un mois des bombardements de l'aviation et de l'artillerie russe avant le retrait des troupes du Kremlin fin mars. Les villes de Kharkiv (est de l'Ukraine), Odessa (sud de l'Ukraine) entre autres bénéficieront également de cette aide française.