Ukraine : Macron recevra Zelensky mercredi soir pour préparer le sommet sur la sécurité de jeudi

Emmanuel Macron recevra mercredi soir à l'Élysée Volodymyr Zelensky, dans le cadre de la préparation du sommet du lendemain à Paris sur les "garanties de sécurité" pour l'Ukraine. Lors de cette rencontre, le président français réaffirmera l'engagement de la France à poursuivre et renforcer son soutien militaire et financier à l'Ukraine.

Emmanuel Macron recevra mercredi soir son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky à l'Elysée pour "préparer" le sommet du lendemain à Paris des pays de la "coalition des volontaires" prêts à apporter des garanties de sécurité à l'Ukraine, a annoncé mardi la présidence française.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Le chef de l'Etat redira au président Zelensky que la France fera de la poursuite et du renforcement du soutien militaire et financier à l'Ukraine sa priorité absolue", a déclaré l'Elysée dans un communiqué. Les deux dirigeants feront des déclarations devant la presse, avant un entretien bilatéral et un dîner de travail.

Jeudi matin, Emmanuel Macron organise un nouveau sommet sur "la paix et la sécurité pour l'Ukraine", dans la lignée des réunions ces dernières semaines à Paris et Londres pour mettre en place des "garanties de sécurité" pour Kiev dans le cadre d'un éventuel futur accord de paix avec la Russie, que tentent d'arracher les Etats-Unis de Donald Trump.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Finaliser les travaux sur le soutien militaire

Cette nouvelle édition doit permettre de "finaliser" les travaux sur le soutien militaire "à court terme" à l'Ukraine, sur "un modèle d'armée ukrainienne durable et soutenable pour prévenir des invasions russes" à l'avenir, et sur ces "garanties de sécurité que peuvent apporter les armées européennes", y compris par des déploiements terrestres sur le sol ukrainien, avait dit la semaine dernière le président français.

Selon une source diplomatique, plus de vingt pays sont invités jeudi, de l'Union européenne et/ou de l'Otan, dont le Royaume-Uni, le Canada, la Norvège ou la Turquie.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Parallèlement, Emmanuel Macron poursuit la réflexion nationale pour renforcer l'effort de défense en France et en Europe face à la volonté de désengagement américaine. Pour la troisième fois ces dernières semaines, il reçoit mardi en fin d'après-midi le chef du gouvernement François Bayrou et plusieurs ministres pour une réunion de travail sur les dépenses militaires supplémentaires nécessaires à leurs yeux et leur financement.