Trophées Europe 1 de l'Avenir : découvrez les lauréats de l'édition 2023

La France regorge de talents qui participent activement à la construction d’une société durable et harmonieuse, autour des valeurs d’optimisme et d’innovation. Avec les Trophées Europe 1 de l’Avenir, la radio met en avant ses pépites, toutes passées par l’émission La France bouge, présentée par la journaliste Elisabeth Assayag du lundi au vendredi de 13h à 14h. Mais les Trophées Europe 1 de l'Avenir, c'est également une cérémonie au cours de laquelle sont récompensées huit entreprises ou associations, pour leur innovation dans un domaine. Cette année, on compte huit catégories : alimentation, solidarité, santé, éducation, mobilité, environnement, international et le coup de cœur RSE des auditeurs. Découvrez tous les lauréats choisis par notre jury et par les auditeurs de La France bouge.

Trophée de l'alimentation

La start-up lyonnaise Bon Vivant a remporté le trophée de l'alimentation ! Créée fin 2021 par Stéphane Mac Millan et son associée ingénieure agronome, elle a pour but de repenser le mode de production des produits laitiers dans le but de faire face à l’urgence climatique et au besoin croissant de nourrir une population toujours plus nombreuse. Leur solution : grâce aux levures alimentaires et à la fermentation de précision, il est possible de produire durablement et naturellement des protéines identiques à 100% à celles de la vache, et permettant de créer des produits laitiers ayant le même goût du lait, la même texture et le même apport nutritionnel sans utiliser le lait animal. Bon vivant était en lice avec Bric à Vrac, Ogust nutrition et Proteme.

Trophée de la solidarité

C'est Clic&Moi qui a remporté le trophée de la solidarité. Née d’une association en 2015 alors qu’Aaron Teboul n’a que 15 ans, c’est à Paris qu’il a développé Clic&Moi. Il constate qu’aujourd’hui, 8 millions de seniors se disent dépassés par le numérique. Les services en ligne des entreprises, l'espace client, la relation clientèle, la santé, tout se dématérialise, mais il n’y pas d'accompagnement de prévu à cette digitalisation. Un second enjeu du côté des "moins jeunes" : 1,2 million d’étudiants sont en situation de difficultés financières. Pour répondre aux besoins de ces 2 générations, Clic&Moi accompagne les aînés à la maîtrise des fondamentaux du numérique pour 2023 et des services en ligne. Clic&Moi était en lice avec Diversidays, l'Atelier Exuvie et Plateau urbain

Trophée de la santé

Lattice Medical repart avec le trophée de la santé ! Lattice Medical est une entreprise Lilloise co-fondée en 2017 par Julien Payen. Elle développe et fabrique des dispositifs médicaux implantables grâce à une technologie dans le domaine de la reconstruction de tissus adipeux autologues. La méthode est fondée sur le prélèvement de tissus couplé à un implant totalement résorbable après reconstitution du sein, permettant ainsi d’avoir le volume désiré en une seule opération. Lattice Medical était en lice avec AgenT, Nabla et Ziwig.

Trophée de l'éducation

E-Dutainment a remporté le trophée de l'éducation ! Créée en 2017 par Clotaire et Corentin, dits "les Marmignon Brothers", E-dutainment est installée à Berlaimont dans le Nord. Etant tous les 2 passionnés par le "rêve américain", ils se sont rendus compte que les étudiants étrangers parlaient mieux l'anglais que nous. C’est après avoir découvert l'importance du streaming dans l’éducation aux États-Unis qu’ils ont développé leur concept qui s’adresse aux particuliers, aux entreprises et mêmes aux écoles en se basant sur une réalité : les Français aiment le cinéma. E-Dutainment était en lice avec Atorika, BeSmart-Edu et Polymnia.

Trophée de la mobilité

Ascendance Flights Technologies est repartie avec le trophée de la mobilité ! Avec leur équipe de 30 salariés, Ascendance Flight travaille sur 2 innovations : STERNA, une technologie de propulsion hybride électrique et ATEA un avion à décollage et atterrissage vertical dont le prototype en cours en 2023 pourrait s’afficher au J.O Paris 2024. Ascendance Flights Technologies était en lice avec Caps, Habelo et Urbanloop.

Trophée de l'environnement

Geosophy est lauréat de la catégorie environnement ! Co-fondée à Paris en 2018 par Alice Chougnet sa présidente et Jacques Goulpeau son DG depuis 2021, Geosophy est une cleantech qui a pour objectif de massifier le recours à la géo-énergie qui est disponible sur 90% du territoire et pourrait couvrir 50% des besoins thermiques. La géo-énergie, ou géothermie de surface, est une énergie locale, durable, non carbonée, discrète et silencieuse, issue du sous-sol non profond. Geosophy était en lice avec Bamboo for life, Néolithe et Sweetch Energy.

Trophée international

Le trophée de la catégorie internationale a été attribué à... Team for the Planet ! Une start-up cofondée en 2019 par Arthur Auboeuf et ses cinq associés. Leur ambition : réunir un milliard d’euros. Leur objectif : repérer des innovations contre le réchauffement climatique en France comme à l’étranger, et transformer les entrepreneurs en entreprise, en montant au capital pour leur donner les moyens de se déployer. Team for the Planet était en lice avec Gravipack, Provence Studios et Singulart.

Coup de Cœur RSE des auditeurs

C'est Colette qui a remporté le vote des auditeurs d'Europe 1 ! Fondée par Justine Renaudet, Colette a mis en place un système pour aider les seniors à rester le plus longtemps possible chez eux dans des bonnes conditions par la cohabitation en louant une chambre libre à un jeune. Colette était en lice avec Les Copains de Bastien, Mouton Givré et Delivr'Aide.