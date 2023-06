Trophées Europe 1 de l'Avenir 2023 : votez pour votre coup de cœur RSE !

Trophées Europe 1 de l'Avenir 2023 : votez pour votre coup de coeur RSE en le sélectionnant ci-dessous :

Avec ses Trophées de l’Avenir, Europe 1 récompense chaque année des entreprises, des associations ou des collectivités locales pour leur audace, leur innovation et leur côté visionnaire. Pour cette nouvelle édition, quatre candidats sont en lice dans la catégorie coup de cœur RSE des auditeurs. Vous avez jusqu'au 4 juin 2023 pour voter !

Les Copains de Bastien

Alors que Stéphane Petillon dirige une société d’informatique de 60 personnes, son fils de 3 ans lui demande pourquoi il ne donnerait pas un travail a ses "copains des rues". Avec le confinement il pense à intégrer les personnes éloignées de l'emploi par l'artisanat. C’est le chef pâtissier Arnaud Normand qui rejoint son aventure et le décide à partir sur le chocolat.

Recruteur direct de personnes en grande précarité via une association (Entourage), Les Copains de Bastien disposent d’un coach bénévole dans leur atelier et travaillent dans une vraie manufacture de chocolat dans Paris. Les produits Les Copains de Bastien sont vendus en boutique ainsi que sur leur site.

Mouton Givré

Couturière de formation, Cynthia Born a créé un sac isotherme, zéro plastique, en laine française.

Tout commence lorsqu'elle est contactée par des éleveurs du Lot, qui ont fait tisser un drap avec leur laine. Ces derniers avaient besoin de valoriser leur production car 80% de la laine française part en Chine. Elle leur a alors fabriqué quelques vêtements, avant de créer son sac isotherme. Cynthia Born travaille au plus près des acteurs : "On récolte nous même notre laine, on la fait feutrer et découper et on fait la couture dans nos ateliers". Mouton givré fabrique des sacs isotherme, des cabas, des sac a dos, et des housses pour les bouteilles. 4.000 pièces sont produites par an.

Colette Club

Après 6 ans au marketing chez Blablacar, c’est sa voisine de palier de 75 ans qui a fait prendre conscience à Justine Renaudet de la solitude des seniors. Avec Colette, elle aide désormais les étudiants et jeunes actifs à se loger en cohabitant avec des retraités qui ont une chambre à louer. Leur idée et mission : aider les seniors à rester le plus longtemps possible chez eux dans des bonnes conditions par la cohabitation en louant une chambre libre à un jeune.

Ils ont ainsi créé 1.200 binômes de cohabitants sur Paris et l’Ile-de-France principalement. "Depuis le début, on a reversé aux hôtes 2,5 millions d'euros de loyer. C’est un pouvoir d'achat en plus pour les séniors. Chaque location est encadrée par un contrat, une charte et un règlement intérieur."

Delivr'Aide

Yovann Pigenet a fondé la plateforme Delivr'Aide en 2021 après une formation de deux ans en prépa à l'ENS. En parallèle il a fait une licence de droit à la Sorbonne et a toujours eu un engagement associatif au Secours populaire. Il récupérait alors les invendus des commerçants du quartier et les distribuait aux sans-abris.

La crise du Covid est arrivée et un double constat s'est imposé : précarité étudiante et gaspillage alimentaire. Au départ, la plateforme en ligne récupérait les produits alimentaires invendus des commerçants partenaires. Puis ils ont ajouté d’autres produits dans leurs kits, comme des produits d’hygiène, du matériel informatique ou des accessoires ayant un petit défaut. L'application Delivr'Aide fonctionne comme Uber ou Deliveroo, mais gratuitement.

Ils ont aujourd'hui 4 sites de stockages à Montreuil, Bagnolet, Nation et Cachan. En plus de l’Ile-de-France, ils sont également présents à Montpellier, Lyon, Grenoble, Le Havre, Toulouse et vont ouvrir à Strasbourg prochainement. Ils comptent une quarantaine de commerçants partenaires dont de grandes enseignes : Carrefour, Auchan, Monoprix... Et leur projet pour 2023 est d'ajouter des livres à leurs kits.