Trois millions d'euros de cigarettes dérobées dans un entrepôt à Nantes

Dans la nuit de samedi à dimanche, des individus se sont introduits dans un entrepôt de logistique à Nantes, dérobant trois millions d'euros de cigarettes. Ces derniers sont parvenus à contourner le système d'alarmes, qui ne s'est pas déclenché à leur entrée dans les locaux.

Deux poids lourds vidés

Dans cet entrepôt de logistique pourtant bien gardé, les auteurs se sont introduits par l'arrière des locaux, bien que surveillés et équipés d'alarmes. Mais ces dernières n'ont rien détecté, même lorsque les malfrats ont coupé le grillage pour entrer.

Une ombre, quelques minutes plus tard, a cependant interpellé les caméras de surveillance. Pourtant, la société de sécurité et même les patrouilles de police ont beau faire des ronds de contrôle, toujours rien. Pendant ce temps-là, les cambrioleurs ont discrètement ciblé les deux bons camions : deux poids lourds pleins, intégralement remplis de cartouches de cigarettes.

Quand les responsables de l'entrepôt et les forces de l'ordre s'en aperçoivent, il est déjà trop tard. Les auteurs ont pris le temps de vider pour les charger dans leur propre véhicule et éviter tout risque d'être repéré par des balises GPS. Ces derniers se sont volatilisés avec plus de trois millions d'euros de cigarettes qui seront sûrement écoulés au marché noir. Là aussi, en toute discrétion.