Après la fermeture de Marineland, One Voice vise un delphinarium près de Nantes

Une cinquantaine de militants de l'association One Voice étaient réunis samedi après-midi aux abords du parc animalier Planète sauvage, à Port-Saint-Père (Loire-Atlantique), jour de sa réouverture, pour dire "stop au delphinarium", a constaté une correspondante de l'AFP.

L'association de défense des animaux appelle plus précisément à l'arrêt de la reproduction des dauphins en captivité et défend la création d'un sanctuaire pour ces animaux.

Une volonté de "travailler avec le gouvernement et Planète Sauvage à la création d'un sanctuaire"

"Planète sauvage coupable, spectateurs complices, ministère laxiste", ont scandé les manifestants, en référence à la loi de 2021 sur la maltraitance animale qui permet à Planète Sauvage de conserver son delphinarium en raison de son activité scientifique.

Les militants de One Voice, rejoints par des représentants du parti animaliste et de la Révolution écologique pour le vivant (Rev) ont brandi des pancartes où l'on pouvait lire "ni cage, ni bassin", "liberté pour les animaux" ou "l'océan pour les dauphins".

"La société évolue et il arrivera la même chose pour les delphinariums que pour les animaux sauvages dans les cirques", a déclaré Muriel Arnal, 59 ans, présidente de One Voice. "Dans ces bassins, ces animaux évoluent dans un espace très étroit et sont privés de tout, des marées, des courants, de la profondeur de l'océan", a-t-elle ajouté, espérant à terme "travailler avec le gouvernement et Planète Sauvage à la création d'un sanctuaire, dans un bras de mer fermé".

Le dernier parc zoologique à abriter un delphinarium en France métropolitaine

"Nous ne souhaitons pas empêcher les dauphins de se reproduire car c'est un comportement naturel", a assuré Martin Böye, 52 ans, directeur scientifique de Planète Sauvage. Il se montre également très réservé sur la création d'un sanctuaire, estimant "que mettre les dauphins dans l'eau de mer ne leur fera pas du bien miraculeusement".

Une expérience d'enclos marin pour deux bélugas en Islande avait, selon lui, "démontré que les animaux n'avaient passé que 4 % du temps dans l'eau de mer et le reste dans un hangar".

Après la fermeture de Marineland à Antibes, dans les Alpes-maritimes en janvier, Planète sauvage est le dernier parc zoologique à abriter un delphinarium en France métropolitaine. Il abrite 11 dauphins de 2 à 36 ans qui évoluent dans des bassins d'eau salée de 2.000 m2.