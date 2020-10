Trois idées de recettes simples avec des coquilles Saint-Jacques

"La coquille Saint-Jacques c’est un animal qui se reproduit l’été. Et nous on s’interdit en France de pêcher la coquille Saint-Jacques l’été… pour la laisser se reproduire", explique Dominique Lamort, responsable qualité dédié à la coquille Saint-Jacques chez Normandie Fraîcheur Mer. "Des anneaux permettent de garder que les coquilles de tailles réglementaires de 11 cm, qui correspond à une coquille de deux ans et demi qui s’est déjà reproduite une fois." De quoi nous régaler sans culpabiliser avec ce produit de saison.

Comment on les cuisine ?

• Snackées pour avoir toutes les saveurs

Pour avoir toutes les saveurs de la coquille Saint-Jacques : il faut simplement les snacker dans une poêle. On est en Normandie : on utilise du beurre et on attend qu'il devienne noisette. La cuisson doit être rapide entre 1mn30 et 2 mn de chaque côté : il faut qu’elle soit bien nacrée. On les accompagne d’une fondue de poireaux… des poireaux cuits doucement et crémés… Ou même d'oignons caramélisés.

• En carpaccio

Si vous avez des coquilles très fraîches : vous pouvez en faire un carpaccio. Vous escalopez les noix en 5 ou 6 tranches avec un filet d’huile d’olive et de piment d’Espelette.

• Marinées

Arrosez les noix de Saint-Jacques de jus de citron vert dans une assiette creuse. Laissez mariner au frais pendant une heure. Dressez-les ensuite dans des assiettes individuelles, avec un peu d’huile d’olive et quelques herbes émincées.

• Et avec le corail ?

Si vous avez du corail… vous pouvez l’utiliser pour faire un fond de sauce… en le mixant avec un peu de crème. Un délice.