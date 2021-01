Trois idées de plats avec de la bière, du vin et du rhum

C'est l'hiver, les températures chutent et cette année, on a envie de se faire plaisir en se concoctant de bons petits plats. Adieu les bonnes résolutions, et vive la bonne bouffe. Une philosophie qui semble convenir à Laurent Mariotte puisque ce dernier nous propose trois recettes gourmandes à réaliser cette semaine dans l'émission de Philippe Vandel, Culture Médias. Sur quelle recette allez-vous jeter votre dévolu ?

Velouté d'endives à la bière

En clin d'œil à nos amis belges, Laurent Mariotte propose une recette à base de bière : un velouté d'endives à la bière. "Vous faites revenir vos endives avec un petit peu de beurre et des oignons", explique Laurent Mariotte. "Vous ajoutez votre bière et un bouillon de volaille. Vingt-cinq minutes de cuisson, vous mixez et si vous voulez, vous mettez de la crème." Et voilà votre velouté. Le petit plus ? Faire griller du jambon cru comme et le déposer sur le dessus de votre préparation. De quoi nous rappeler les endives au jambon de notre enfance.

Bœuf bourguignon

Le bœuf bourguignon, le plat incontournable de la gastronomie française et qui nous réjouis au plus au point. "Vous prenez du paleron, de la joue de bœuf, des viandes à cuisson longue", détaille le chroniqueur. Mais attention à la qualité du vin, élément essentiel de tout bœuf bourguignon qui se respecte. "On ne va pas non plus sortir un Pommard ou un Gevrey-Chambertin. Mais attention, il ne faut pas prendre n'importe quoi non plus parce que la qualité du vin, elle, joue un rôle." Ensuite, vous pouvez ajouter un bouquet garni, du sel et du poivre. Vous pouvez réaliser une marinade avec un petit peu d'huile de tournesol pour équilibrer les arômes et laissez reposer toute une nuit. Et le lendemain, vous égouttez la viande. Vous faites rissoler avec des lardons. Vous remettez cette marinade par-dessus des carottes, des oignons. Laissez mijoter trois heures à feu doux. "Et si vous n'avez pas le temps de préparer à l'avance, moi, je fais cette recette de bœuf bourguignon, sans faire la marinade toute la nuit. Je fais ma marinade comme je vous l'ai dit, et je la mets simplement par-dessus la viande que je fais rissoler avec les lardons immédiatement."

>> Découvrez notre newsletter gastronomie Recevez tous les dimanches à 10h notre newsletter "A table !" pour exceller derrière les fourneaux avec les recettes, conseils et trucs & astuces de Laurent Mariotte, ses chroniqueurs et ses invités. Abonnez-vous ici

Baba au rhum

Et pour finir sur une note sucrée, Laurent Mariotte nous dévoile la recette du dessert préféré de Philippe Vandel : le baba au rhum. "Il faut réaliser une pâte à savarin, ce qu'on appelle une pâte levée avec de la farine, des œufs, du beurre et du miel. On la met dans un moule, on laisse pousser pendant 30 minutes à température ambiante. Ensuite, on enfourne 30 minutes puis on laisse refroidir." Une fois tout cela réalisé, il ne reste plus que l'étape du rhum pour imbiber la pâte. Pour cela, on réalise un sirop à base d'eau, de sucre, du rhum et du jus de citron. Et le tour est joué !