Trois conseils pour réussir son caramel maison

Un peu de sucre, de l'eau : quoi de plus simple et savoureux qu'un caramel, pour agrémenter un yaourt, une crêpe ou un fromage blanc. Mais, un peu comme la mayonnaise, la recette est aussi facile à rater et peut effrayer d'apprentis cuisiniers. Si vous n'osez pas vous lancer, suivez les conseils de Laurent Mariotte dans La Table des bons vivants, sur Europe 1.

Ne pas remuer le caramel

Côté quantités, il faut compter 100 grammes de sucre en poudre et 3 centilitres d'eau, surtout pas plus : c'est l'équivalent d'une belle cuillère à soupe, que l'on fait chauffer à feu moyen. Ensuite, il y a plusieurs écoles, mais La Table des bons vivants a choisi son camp : elle préconise de ne pas remuer la casserole.

Déglacer à la crème ou au beurre

Après avoir laissé fondre à feu moyen, doucement, le sucre fond et vient grignoter l'eau. C'est là que la teinte passe du blond au doré, jusqu'au brun foncé. On peut ensuite le "déglacer", en récupérant les sucs de cuisson, avec du lait, ou encore du beurre salé.

Cuisiner avec prudence

Mais attention au moment de déglacer : c'est là qu'il peut y avoir des projections de caramel brûlant, et des accidents. Il faut donc y aller tout doucement.... ou choisir de ne rien ajouter au caramel "nature", juste fait de sucre et d'eau - toujours sans bouger la casserole.