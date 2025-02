Trafic : voici les prévisions de circulation pour ce triple chassé-croisé des vacances d'hiver

Le week-end du 22 et 23 février marque un chassé-croisé entre les trois zones des vacances scolaires. Et cela se traduit sur les routes, avec une région Auvergne-Rhône-Alpes classée en rouge par Bison Futé. Les premiers bouchons devraient se produire dès ce vendredi soir, en direction des Alpes.

C'est un triple chassé-croisé en ce week-end du 22 et 23 février. Tandis que la zone A débute ses vacances d'hiver, les écoliers de la zone C entrent dans la seconde semaine de leurs vacances, et la zone B s'apprête à reprendre le travail dès lundi. Conséquence, la circulation près des régions montagneuses risque d'être dense, en particulier vers les Alpes.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

La région Auvergne-Rhône-Alpes en rouge samedi dans le sens des départs

Dans ses prévisions, Bison Futé classe effectivement la région Auvergne-Rhône-Alpes en orange dès ce vendredi, et en rouge dans le sens des départs ce samedi. Dans le sens des retours, la région est classée en orange samedi.

L'Ile-de-France n'est pas non plus épargnée par un trafic dense, puisque la circulation sera difficile vendredi dans le sens des départs (orange), et samedi dans le sens des retours (orange). Partout ailleurs, le trafic sera fluide selon Bison Futé. Dimanche, en revanche, aucune difficulté particulière n'est attendue sur les routes.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Trafic particulièrement difficile sur l'A43

Dans le détail, vendredi, l'organisme pointe une circulation dense sur les autoroutes A72 et A43, en direction des stations de ski des Alpes. En région parisienne, Bison Futé anticipe un pic de la circulation en fin d'après-midi, notamment sur les autoroutes A6B, A86 et A6. Sur cette dernière, il devrait être difficile de circuler au moins jusqu'en début de soirée.

À lire aussi Vacances d'hiver : plus de 60 kms de bouchons vers les stations

Samedi, la journée devrait être chargée "tout au long de la journée sur les routes menant aux stations de ski", souligne Bison Futé, qui prévoit notamment un trafic particulièrement dense sur l'A43 entre Lyon et le tunnel de Fréjus. Ce sera la même chose dans le sens des retours. Enfin, en Ile-de-France, l'autoroute A6 devrait être très empruntée dès le début de l'après-midi, jusqu'en milieu de soirée.