Vacances d'hiver : plus de 60 kms de bouchons vers les stations

Samedi matin les routes d'Isère et de Savoie, une soixantaine de kilomètres de bouchons étaient recensés. La journée est classée rouge dans le sens des départs dans une grande partie est du pays. Vers 9h20, un pic de bouchons de 64 km était relevé en région Auvergne-Rhône-Alpes, essentiellement sur l'axe autoroutier A43 reliant Lyon à Chambéry.

Une soixantaine de kilomètres de bouchons encombrait déjà samedi matin les routes d'Isère et de Savoie, malgré la réouverture in extremis vendredi de la route RN90 qui mène aux stations de Tarentaise. La journée est classée rouge dans le sens des départs dans une grande partie est du pays. Vers 9h20, un pic de bouchons de 64 km était relevé en région Auvergne-Rhône-Alpes, essentiellement sur l'axe autoroutier A43 reliant Lyon à Chambéry.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"D'abondantes chutes de neige" attendues samedi sur le Massif Central

Bison Futé rappelle que "d'abondantes chutes de neige" sont attendues samedi sur le relief du Massif Central et invite les voyageurs à différer leurs déplacements "si les prévisions météorologiques sont mauvaises sur leur itinéraire". Comme attendu, le trafic est fortement ralenti samedi matin sur la route RN90 qui mène aux stations de ski de la Tarentaise (Savoie), partiellement coupée après un éboulement rocheux survenu le weekend dernier. Elle a pu rouvrir vendredi après-midi juste à temps pour ce weekend, l'un des plus chargés de l'année.

Entre Albertville et la vallée de la Tarentaise, les sorties de la RN90 sont fermées pour éviter que des automobilistes n'empruntent les petites routes en espérant gagner du temps pour se réinsérer après. Des comportements qui provoquent généralement des "ralentissements considérables", selon le préfet de Savoie. "Ne suivez pas aveuglément votre GPS" et "soyez patients", insistent les services de l'Etat.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Éboulement en Savoie : la route vers les stations rouverte au moins sur une voie vendredi

Des éboulements sur la RN90

Le week-end dernier, l'éboulement de plusieurs imposants rochers sur la RN90 avait provoqué de gros embouteillages entre Albertville et Moutiers, rallongeant les trajets des automobilistes de plusieurs heures pour accéder au domaine skiable des 3 Vallées (Tignes, Val-d'Isère, La Plagne, Les Arcs...). Quelque 1.500 naufragés de la route avaient trouvé refuge dans la nuit de samedi à dimanche dans des centres d'hébergement ouverts en urgence.

Des travaux de déblaiement et de sécurisation de la route ont été entrepris au cours de la semaine, avec un tour de force réalisé jeudi: le filet de protection à flanc de montagne, en partie détruit par la chute des blocs de rochers, a pu être réinstallé.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Près de 130.000 véhicules au total sont attendus dans le secteur entre vendredi et dimanche, selon la préfecture de Savoie. En montée, 22.000 véhicules doivent circuler vendredi et 32.000 samedi. En descente, 18.000 et 29.000 respectivement les mêmes jours.