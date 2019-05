Tourisme : "Il y a un vrai redémarrage des réservations chez les tour-operators"

INTERVIEW

Après un hiver compliqué, le secteur du tourisme retrouve le sourire. "Depuis le 15 février, il y a un vrai redémarrage des réservations chez les tour-operators", se réjouit René-Marc Chikli, président du SETO (syndicat des entreprises du tour-operating), au micro de Nikos Aliagas sur Europe 1, mercredi. Il s'attend donc à "un été plus positif".

D'autant que la tendance est à la hausse sur les réservations : "Sur juillet-août, on est à +5% aujourd'hui par rapport à l'année dernière, qui était déjà une excellente année. On a fait une année 2018 exceptionnelle, on était à +10%. Depuis dix ans, on n'avait pas vu cela." René-Marc Chikli explique cela par le fait "qu'il y a eu une retenue sur le voyage pendant pas mal d'années" mais "le moral des Français était bien meilleur en 2018 et ils ont eu envie de dépenser dans le voyage".

Dans le sens inverse, la France reste une destination privilégiée pour les touristes du monde entier. Une destination qui a malgré tout "été affectée" par les événements récents, notamment les débordements qui ont émaillé les différentes mobilisations des "gilets jaunes". "Le redémarrage peut se faire très vite", promet René-Marc Chikli : "Depuis le mois de février, il n'y a pas de raison que le redémarrage que l'on constate vis-à-vis de l'étranger ne soit pas réciproque du côté des étrangers. Ils viendront en France, sans aucun souci."

"Paris fait partie des plus belles capitales du monde et ça le restera"

Il reconnaît que la France a renvoyé une image "catastrophique" à l'extérieur du fait de son actualité récente ."Mais la mémoire est courte" et "le voyage l'emporte", souligne-t-il. "Les gens ont envie de voyager, ils ont envie de rêver et Paris, c'est tellement magnifique. Ça fait partie des plus belles capitales du monde et ça le restera."

La ville a toutefois été marquée par l'incendie qui a touché la cathédrale Notre-Dame, qui n'est par conséquent plus accessible au public. Mais selon René Marc Chikli, "ça va devenir une curiosité" : "Ça fera partie, malheureusement, des sites à voir pour les touristes."