Bordeaux : les habitants s’adaptent face à la chaleur

Alors que la chaleur monte jusqu’à 38°C dans l’Ouest, chacun s’organise pour tenir : travailleurs exposés, personnes fragiles, femmes enceintes ou parents avec enfants. Entre casquettes, jeux d’eau et glaces aux fruits, les Bordelais s’adaptent en attendant le pic prévu samedi.

Les températures vont grimper en France ces prochains jours jusqu'à 38°C localement, une vague de chaleur qui atteindra son pic samedi avant un refroidissement attendu dimanche, a annoncé mercredi Météo-France. Les températures vont progressivement monter jeudi, puis vendredi, et enfin jusqu'à la "journée de samedi qui devrait constituer le pic de cet épisode, notamment sur la région de l'Ouest, avec des valeurs qui seront fréquemment situées entre 34 et 37 voire 38 degrés", a indiqué François Gourand, prévisionniste au sein de l'établissement public, lors d'une conférence de presse.

Chacun tente de s’adapter tant bien que mal. À Bordeaux, Hugo travaille sur les toitures et subit de plein fouet la hausse des températures : "C’est pesant, on essaye de s’hydrater beaucoup, on met une casquette, et on essaie de finir plus tôt le soir", explique-t-il à notre micro. Rosma, auxiliaire de vie, s’inquiète pour les patients dont elle s’occupe : "Ils sont tétraplégiques et ne sentent pas qu’ils ont soif. Il faut les vaporiser, mettre des ventilateurs, et parfois climatiser".

"Je reste chez moi, je laisse ouvert la nuit"

La chaleur pèse aussi sur les femmes enceintes, comme Célia, à quelques jours de son accouchement. "Je reste chez moi, je laisse ouvert la nuit et je ferme les volets la journée. Je garde le frais dans l'appartement. Ça va, après il faut gérer l'organisation de la journée en fonction des températures", a déclaré la future mère de famille.

Marc, lui, adapte les sorties avec sa fille de 5 ans. "On joue à l’ombre à l’heure du goûter, et on sort les pistolets à eau", nous a expliqué le père de famille. La chaleur a aussi ses petits plaisirs, comme le constate Ludivine, venue faire le plein de glaces : "J’ai pris des sorbets et des glaces, surtout aux fruits". Sorbet recommandé au moins jusqu'à samedi, si l'on se fie aux prévisions.